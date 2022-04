Rihanna lleva la moda premamá al siguiente nivel y luce espectacular en la recta final de su embarazo

De que Rihanna era un icono de estilo no cabía ninguna duda. Pero desde que anunció su maternidad el pasado 28 de enero junto a su chico, el rapero ASAP Rocky, y con unas fotos en las que enseñaba barriga a través de un plumas rosa, la artista está llevando la moda premamá al siguiente nivel. Después de aquella aparcición, las ventas de abrigos rosas aumentaron en Estados Unidos un 20% y aquello fue solo el principio.

Han sido constantes sus apariciones en público con prendas que, a priori, no suelen encajar en los estereotipos de la moda 'maternity', pero Rihanna sabe cómo hacerlo y fulminar con un solo look todas las reglas. La cantante ha acudido a eventos luciendo algunas prendas de sus colecciones de Fenty, e incluso, se ha dejado ver por la Semana de la moda de París con un increíble conjunto lencero que mostraba su tripa, redefiniendo por completo lo que significa la moda premamá en 2022.

Nada de prendas ñoñas con formas que solo muestran a la mujer como madre, sino más bien, todo tipo de ropa que potencie las bellas líneas curvas de la maternidad y ensalcen a la madre como una mujer sexy y fuerte que se atreve con todo.

Y este es, básicamente, el discurso que hay tras su última sesión fotográfica para Vogue. Con unas imágenes a cargo de la prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz, Rihanna luce embarazo con unos looks muy evocadores y oníricos. En la portada de la revista, la vemos con un mono de encaje rojo que estiliza su figura y deja sus hombros al descubierto.

"Es demasiado divertido vestirse. No voy a dejar que esa parte desaparezca porque mi cuerpo está cambiando", dice Rihanna a Vogue, en la que pasará a la historia por ser una de las sesiones de fotos más increíbles que ha protagonizado la artista. Y acalla así posibles críticas: "Espero que hayamos podido redefinir lo que se considera 'decente' para las mujeres embarazadas”, ha expresado la estrella de la portada de mayo. “Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles en este momento y no me avergonzaré de eso. Esta vez debería sentirse como una celebración. Porque, ¿por qué deberías ocultar tu embarazo?".

Rihanna ensalza así su maternidad, con sensuales looks que pontencian su barriga de embarazada y que la convierten en una mujer segura de sí misma, a la que no le importa arriesgar.