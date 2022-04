Nos sumamos al Día Internacional del Beso escuchando a Omar Montes, Bisbal, Luis Fonsi o El canto del loco

Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso para homenajear el beso más largo que se ha registrado en la historia. En 2011 se puso en marcha un concurso en Tailandia para establecer un record mundial y el ganador duró 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. Se hizo para conmemorar el Día de San Valentín y acabó dando lugar a esta nueva celebración.

No hace falta que nuestros besos sean tan largos, pero sí que recomendamos no dejar de besas todos los días, no solo por los beneficios físicos que conlleva, sino porque hay que repartir mucho amor en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo en los que parece que se avecina un apocalipsis.

Para los que no se sientan motivados, hemos seleccionada una serie de canciones que nos invitan a no parar de besar y que van a dejarnos con ganas de empezar y no parar.

#1. El canto del loco. Besos

Vamos a comenzar echando la vista más atrás cuando El canto del loco todavía era una realidad y millones de jóvenes saltaban al ritmo de sus canciones y se besaban escuchando de fondo sus besos.

#2. David Bisbal & Juan Magán. Bésame

Este es el título que más vamos a encontrar en esta playlist y es que, nada como una invitación a besarnos. David Bisbal y Juan Magán nos hicieron la suya desde la borda de un yate.

#3. Luis Fonsi y Myke Towers. Bésame

Más reciente es la colaboración de Luis Fonsi y Myke Towers que se encuentra en el disco que acaba de lanzar el veterano portorriqueño. Towers tardó tan solo 10 minutos en escribir su parte, así que, eso de los besos parece que le inspira.

#4. VV.AA. Más besos

“Este tema nace del amor y el respeto más profundos a todos aquellos que se sienten perseguidos, acosados, juzgados e incluso agredidos por ser y/o amar de un modo diferente al establecido o pertenecer o proceder de un lugar concreto”. Así presentaban este tema todos los artistas que decidieron unirse para recordarnos que en este mundo hacen falta más besos y menos trabas.

Barei, Rozalén, David Otero, Chenoa, Blas Cantó, Agoney, Lorena Gómez o Soraya son algunos de los que se sumaron a esta iniciativa.

#5. Jon Z. Bésame

No hay nada como los besos de otros para olvidarse de aquel que tanto daño te hizo. Es lo que transmite Jon Z en esta canción. “Y bésame, bésame. Olvídate de ese cabrón. Que lo único que ha hecho en ti. Es romperte el corazón”, para qué decir más si con la letra de la canción vale.

#6. Residente. Antes Que el Mundo Se Acabe

Puede que la letra de esta canción no sea una invitación muy directa a besarnos, pero Residente siempre hace las cosas a su manera. A él esta pandemia y, ni siquiera la cuarentena, le quitaron las ganas de acercamiento. Y por si no quedase claro, en el vídeo de esta canción aparecen más de 100 besos de todas partes del mundo. Va a ser complicado que no te entren las ganas.

#7. Omar Montes y Kevin Roldán. Bésame

Seguimos con este título tan explícito que no puede faltar en esta celebración del beso. Si ya te lo piden ellos, para qué resistirse. Omar Montes y Kevin Roldán nos regalaron esta canción poquitos días antes de San Valentín.

#8. Carlos Vives, Lucy Vives y Mau y Ricky. Besos en cualquier lugar

Vamos a coger el título de esta canción para dejar una cosa clara, lo de besar se puede hacer en cualquier lugar y a cualquier hora, así que, no hay excusas. Nos lo dicen estas dos parejas, una de hermanos –Mau y Ricky- y, otra de padre e hija –Carlos Vives y Lucy-. Vale, los besos familiares también cuentan.

#9. R3HAB, Tini y Reik. Bésame

Aunque no hay un mejor momento para besar, porque cualquiera es bueno, sí es cierto que en verano y con las vacaciones, como uno se siente con más ganas. Tal vez por eso R3HAB, Tini y Reik decidieron invitarnos a probar en el verano de 2020.

#10. Play-N-Skillz, Daddy Yankee, Zion & Lennox. Bésame

Cerramos como no podía ser de otra manera, con otro Bésame, en esta ocasión en grupo. Varios representantes de la escena urbana nos piden besos de esos que nos recuerdan a la primera vez. Aunque eso es complicado, no está mal como reto.

Después de esta playlist no hay más remedio que buscar a alguien cercano para lanzarnos a homenajear este día como se merece, besando.