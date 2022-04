Yahya Abdul-Mateen II y Jake Gyllenhaal nos hablan de ‘Ambulance: Plan de Huida’

Ambulance: Plan de Huida ya está en cines. La última película de Michael Bay es la combinación perfecta entre la esencia de sus proyectos y una acción sin precedentes por toda la ciudad de Los Ángeles, y al frente de ello hay dos nombres clave: Yahya Abdul-Mateen II y Jake Gyllenhaal.

Los dos son los grandes protagonistas de la película, interpretando a dos hermanos muy fuera de lo común. Siendo completamente distintos, el conflicto de la película empezará cuando uno de ellos le pida al otro una solución para recaudar el dinero que necesita para saldar las deudas médicas de su mujer. ¿La solución? El atraco más grande de la historia de la ciudad, que les permitirá vivir cómodamente el resto de sus vidas.

Sin embargo, no todo saldrá según lo planeado. Su escape se presenta algo accidentado, aunque corren la suerte de decidir escapar en una ambulancia. La policía no podrá derribarles, aunque eso signifique una persecución sin precedentes con más de una vida en juego.

Con una trama así, no es difícil adivinar que la película es frenética de principio a fin, trayendo de vuelta al Michael Bay que muchos no veían desde Dolor y Dinero. Por ello, aprovechando la visita de los actores principales a Madrid, en LOS40 hablamos con ellos para que nos contasen todo sobre la película y el rodaje.

Los dos están muy emocionados de haber trabajado con un director tan mítico como Bay, por lo que su experiencia en rodaje ha sido fantástica. Admiten que es un director al que le encanta la improvisación, y eso es algo que se acaba notando en la película.

Sobre su experiencia grabando Ambulance, confiesan que no es tan agobiante como se ve en pantalla. Sí fue intenso -algo por lo que Yahya admite haber estado quizá algo estresado, o así lo da a entender en la entrevista-, aunque desde luego que acabaron aprovechando el trabajo y cumpliendo su sueño de trabajar con el director.

Para no perderte todas sus declaraciones, no te pierdas el vídeo de la entrevista sobre estas líneas. Dale al play y disfruta de los dos actores hablando sobre algunos secretos que quizá no sabías del making off de Ambulance: Plan de Huida.

