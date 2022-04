Lennis Rodriguez: “Voy a poner a España a perrear de aquí a verano”

Lennis Rodriguez se ha convertido en una de las artistas del momento. La dominicana ha pegado fuerte gracias a temazos como Diablita Remix, Déjame el viernes o Te sale. Además, ha colaborado con artistas como Juan Magán, Maikel Delacalle, Henry Mendez u Omar Montes. Con este último, además de haber colaborado en la exitosa Diablita Remix, ha sacado Aunque no te pueda ver. Se trata de un adelanto de su próximo EP, Punto y Aparte/Serendepia, un trabajo donde la artista mostrará una nueva faceta suya.

Para contarnos cómo surgió esta colaboración con Omar, Lennis ha acudido a los estudios de LOS40 Urban. Sin pelos en la lengua y con su característica naturalidad, la música nos ha explicado la buena relación que existe entre Omar y ella:

“Conectamos super bien. Se ve en el estudio. Nos parecemos mucho. En el tipo de persona que somos. Cuando esto pasa, basta con un día para que nos demos cuenta”

Lennis nos asegura que cuando se sientan en el estudio, la música surge de manera orgánica debido al buen rollo que existe entre ellos. Y solo hay que escuchar la canción, producida por Chus Montana, para comprobarlo.

Sobre su próximo EP

Lennis también nos ha hablado sobre el concepto de su próximo EP. La cantante ha comunicado que su próximo trabajo se llamará Punto y Aparte/ Serendipia. Dos nombres que no tienen mucho que ver. De este modo, la cantante ha explicado por qué ha decidido llamar así a este trabajo:

“Yo necesitaba en mi carrera un punto y aparte. La gente estaba acostumbrada a ver a la Lennis loca y quería enseñar la parte que sale cuando el objetivo deja de grabar”

Además, la artista se ha sincerado sobre qué es lo que le inspira a crear música:

“Mi carrera para mí ha sido un regalo. Pero es por aquella llorera que me hizo aquel muchacho, aquella regañina que me dio mi madre, aquella cosa que me dijo mi amiga, aquella traición que me hizo aquel pana... todo eso hizo que yo pueda cantar así”

Sus planes de futuro

Lennis también ha hablado sobre los planes que tiene para el futuro. Y parece que va a seguir poniendo a sus fans a bailar. “Voy a poner a España del revés de aquí al verano. La voy a sacudir tres veces y la voy a poner a perrar”, ha dicho entre risas la cantante.

Además, la joven no descarta la actuación. ¿La razón? La falta de referentes que hay en la ficción española: “Yo quiero estar en Hollywood, en alguna película. O en una serie en España. Porque siento que la chavala que yo soy, no los he visto en la tele. Y me encantaría verlo”.

Dale al play y disfruta de la entrevista completa a Lennis Rodriguez.