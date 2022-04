40 curiosidades de Carlos Torres by Carlos Torres de ‘La reina del flow’

Carlos Torres se ha colado en los últimos años en millones de hogares de medio mundo gracias a La reina del flow. Haber sido el protagonista de esta serie le ha cambiado la vida y su popularidad, de la que ya gozaba en su país, se ha extendido de manera global.

Su comunidad de fans crece cada día deseosa de conocer más cosas sobre él, un actor que pensaba ser abogado y se dio cuenta de que el entretenimiento era lo suyo. Y menos mal.

Mientras esperamos la tercera temporada de la serie colombiana (aún sin confirmar) y deseamos que se decida a probar suerte en el mundo de la música, hemos querido conocer algunas curiosidades de este treintañero amante del fútbol, el arte y los viajes, que admira a Leonardo DiCaprio y Karol G.

#1. Si pudieras convertirte en otra persona por un día, sería…

Rayos, no sabría quién decir. Ni idea. Alguien que de pronto pueda ayudar a frenar toda esta locura que está pasando en el mundo y todos esos enfrentamientos, sería lo único que se me ocurre.

#2. La serie que te hubiera gustado protagonizar

Hay una serie que me gusta mucho que se llama The Shiner. También me gusta Ozark que me parece excelente. Una de esas.

#3. El artista de reguetón con el que te gustaría sacar una canción

Sin duda Bad Bunny, yo creo, pero también Balvin, Maluma, Piso 21… el que sea.

#4. Lo que mejor cocinas

Huevos revueltos…jajajaja…no, mentira, pasta, sin duda alguna. Es lo más fácil del mundo.

#5. La época a la que viajarías si tuvieras una máquina del tiempo

Haría como cosas personales, pero…estoy corchado con estas preguntas…lo mismo la época de Cristo, todo el mundo dice lo mismo. Creo que por ahí sería. Conocer a Cristo sería maravilloso, yo soy creyente, en fin.

#6. Algo sin lo que no podrías sobrevivir aparte de lo obvio

Mi familia, las cosas que a uno siempre le da miedo, perder a un familiar o a alguien, si nos vamos por el tema personal y sentimental. Por otro lado, si el tema es laboral, sin el celular, no puedo vivir sin el celular. Estoy conectado todo el tiempo.

#7. Tu talento oculto

Soy muy bueno jugando al fútbol, o eso creo. Todos los domingos juego, juicioso, con mis amigos.

#8. El riesgo más extremo al que te has enfrentado

Más allá de deportes extremos, jumping y esas cosas. Hay uno, que no recuerdo el nombre, que es muy común en Colombia, que te lanzan de una montaña a otra con un alambre. Eso es lo más extremo que he hecho yo y fue miedosísimo y fue horrible, horrible. Además, una vez que arrancas tienes que terminar todo el recorrido porque estás en mitad de una montaña, en la nada, y no hay otra forma de bajar si no, más que lanzándote, fue horrible.

#9. Alguna fobia

Las ballenas. Nunca he visto una, pero es muy loco. Desde muy joven tengo una fobia y un miedo a las ballenas. De joven soñaba con las ballenas, como que mi cabeza no entiende que exista un animal tan grande. Eso tiene un nombre, lo he averiguado y todo, la gente que tiene fobia a las ballenas, no lo recuerdo ahora mismo, pero soy uno de esos.

#10. El contacto que nos sorprendería encontrar en tu agenda

La cantidad de restaurantes que tengo. Mi celular, una gran parte de mis contactos son restaurantes. Como muchísimo, muchísimo, demasiado. Como de una forma loca. Me encanta comer y te sorprendería la cantidad de restaurantes que encuentras en el celular.

#11. Lo que más te gusta de tu país

Todo, pero sin duda alguna, la gente, la alegría de la gente, la berraquera de la gente. Gente echada para adelante a pesar de todo. La gente sabe que ha sido un país con dificultades, pero tú vas y es la gente más querida, más berraca, más alegre del mundo.

#12. Lo que te gustaría descubrir de España

Todo. La vez que estuve fui a Toledo, pero sé que hay lugares para esquiar…tuve la oportunidad de ir a uno…muy rápido, solo un día. Me gustaría ir a otra montaña de la que me hablaron, para esquiar, pero no recuerdo el nombre. Me gustaría quedarme una semana por allá, me encantaría.

#13. Lo que querías ser de mayor cuando eras un niño

Por parte de mis papás querían que fuese abogado, entonces, hasta cierta edad también lo quise. Mis papás me lo dijeron tanto que yo también me lo creí. Pero Carlos Torres, antes de entrar en este sueño de la actuación, me gustaba el fútbol, quería ser también futbolista, pero no tenía tanto talento ni me apasionaba tanto.

#14. Una mascota

Perro, me encantan. Bueno, perros y gatos. En este momento no tengo, pero ya tomé la decisión de tomar uno, próximamente. La idea ahorita es tener uno. Vamos a ver.

#15. El momento más surrealista que has vivido como actor

Tuve la oportunidad de grabar hace mucho tiempo, una participación en una serie americana y en ese momento fue todo un poco innovador para mí. Era muy loco, me sentía como en medio Hollywood y todo en inglés. En su momento fui bien loco, deslumbrante.

#16. Tu viaje más especial

Me atrevería a decir que el que hice por España, Francia, Italia, Croacia… fue muy especial, muy bonito. Además, en el momento que se dio lo necesitábamos y eso hizo que fuera el doble de especial. Duró aproximadamente mes y medio, dos meses, delicioso.

#17. Un rasgo que valores en las personas

La honestidad es el que más valoro sin duda alguno, sobre todo, en este medio que sabes que es complejo. En este medio de la televisión, y aunque no soy artista musical, sé que también es complejo, todo este medio de entretenimiento, si hay algo que uno puede valorar es la honestidad, muchísimo.

#18. Un consejo para los que sufren por amor

Que de amor nadie se muere, aunque a veces lo crean.

#19. Lo que encontraríamos en el cajón de tu mesilla de noche

No mucho. Un par de velas, un cargador del celular y ya, realmente no mucho, no tengo nada en mi mesa de noche. De pronto, algún que otro libro del momento, o un libreto del momento que esté grabando. Pero nada más.

#20. Lo que compartes con tu hermano, aparte del día de cumpleaños

Todo, todo, todo. Mi hermano es mi mejor amigo. Estamos todo el tiempo junto. Todo lo bueno y lo malo que nos pasa a ambos lo compartimos de la mano. Él no es actor, es administrador de empresas, nada que ver.

#21. El rumor sobre ti del que más te has reído

Varios, pero ahorita, que me causa mucha risa, que sigue vigente, es la supuesta relación que tengo con Carolina Ramírez, mi compañera en La reina del flow. Es un rumor que, desde que salió la serie, no ha parado y es increíble que al sol de hoy siga vigente. Hace una semana estaban de nuevo alborotando el cuento de que teníamos algo, que no lo negáramos más, que confesáramos. Ese es el rumor vigente que me causa mucha risa.

#22. Una tradición familiar

Procurar pasar por lo menos una fecha de diciembre juntos, sea 24 o 31.

#23. La prenda más apreciada de tu armario

Soy amante de los relojes. Me encantan los relojes, muchísimo.

#24. Un artista al que admires por su estilo

Me gusta mucho la carrera de Leonardo DiCaprio porque es un actor que ha llevado su trabajo a otro nivel que, realmente, cada vez que hace un proyecto se nota que es un proyecto estudiado, hecho de la mejor forma y que, a pesar que está en un momento muy importante de su carrera, se exige cada vez más. Produce sus propios proyectos, colabora en los guiones, es un artista muy completo y en un futuro a mí me gustaría producir, estar fuera de cámara y eso lo admiro mucho.

#25. La canción o artista al que más has recurrido para seducir

Depende del momento y la persona. Hay un cantante colombiano que se llama Andrés Cepeda. Tú dedicas cualquier canción de Andrés Cepeda, la que sea, y a cualquier mujer le va a encantar, va a caer rendida a tus pies. Andrés Cepeda tiene una voz y unas canciones y unas letras hermosas para la mujer. Del que más he abusado es de Cepeda.

#26. Tu reina del flow en la vida real

Mi madre, si no digo mi madre me mata.

#27. Lo que no entiendes de las redes sociales

Cada vez entiendo menos. Creía que cada día iba a entender más y me pasa justo lo contrario, cada vez entiendo menos. Amo mis redes sociales, trato de estar lo más activo posible. Amo la energía que me mana a través de las redes sociales, estoy muy pendiente, pero lo que transcurre alrededor con otras personas, a veces me deslumbra un poco. Primero, que ha tomada tanta importancia que alguien se dedique totalmente a eso, que me parece maravilloso, y tengo muchos amigos que lo hacen, pero no deja de sorprender. No significa que no lo apoye, pero no deja de sorprender. Y como soy afortunado de tener unas redes sociales donde se transmite mucho cariño, pero también soy consciente que son a veces muy destructivas y ayudan a la desinformación muchísimo y esa parte no me ayuda mucho. No es mi caso personal, pero esa parte no me gusta.

#28. Si fueras presidente por un día, ¿qué harías?

Uy, un día no basta en Colombia…jajajaja… se necesitan más de un día. Es muy fácil decir todo lo que haría, pero ponerse en los zapatos de cualquier país no debe ser sencillo. Hay mucho por hacer en tantos temas que, si tuviera la oportunidad, uno siempre piensa, haría esto y lo otro, pero también buscar no es fácil.

#29. Tu fiesta más desfasada

He hecho un par de fiestas muy chéveres de cumpleaños. Como cumplo el mismo día de mi hermano, unimos fuerzas y hacemos unas rumbas buenísimas. Normalmente hemos viajado, estamos en islas, nos vamos a una isla en Cartagena. Sacamos un bote y nos vamos con los amigos y festejamos y celebramos el cumpleaños a todo timbal y el que más recuerdo es eso, ir a la costa en mi ciudad natal. Una buena playa, una buena isla, buena música, amigos, familia, ¿qué más le pides a la vida?

#30. La actriz con la que te gustaría protagonizar una comedia romántica

Hay muchas. Si hablamos a nivel mundial, de Hollywood, la que quiera conmigo. Me gusta mucho Jennifer Lawrence, me parece una gran actriz, me parece maravillosa, me gustaría. Me gusta mucho el trabajo de Úrsula (Corberó) en España. Tuve la oportunidad de conocerla hace muchos años. Ella fue a hacer una película en Colombia y tuvimos la oportunidad de coincidir en esta película, te estoy hablando de hace ocho o nueve años. Nuestros personajes no se encuentran en la peli, pero ha crecido muchísimo. Me gustaría encontrármela de nuevo en el set.

#31. Un vicio

Comer, ese es mi vicio más grande, comer y comer.

#32. Alguien de quien hayas sido fan alguna vez

Sigo siendo fan de mucha gente, de muchos actores, actrices, pintores, me gusta mucho el arte. He puesto en mis redes sociales, Gabriel Ortega que es un artista colombiano, me gustan muchos artistas, Botero, etc… ¿Actores?, me gusta mucho Leonardo DiCaprio, ¿colombianos?, me gusta mucho el trabajo de Andrés Parra. Nunca he pedido un autógrafo, pero porque no me los he encontrado. Con el tema de pintores he tenido la oportunidad de ir a buscarlos, de ir a su taller, estar con ellos, tener la oportunidad de comprar una obra de ellos, pero en el tema de actores no he tenido la oportunidad, pero si me encuentro a Leonardo DiCaprio su foto se la lleva, por lo menos.

#33. Lo que te definía en tu adolescencia

Hablaba mucho, era muy hiperactivo, era muy inquieto. Mis padres, de hecho, si decían que iba a ser abogado era por eso. Me metía en todas las peleas y hablaba, ‘no, que eso no fue así, yo te cuento, mira, espera’ y en el fondo era porque quería llamar la atención. Me gustaba llamar la atención y eso me di cuenta de que era por el tema del entretenimiento.

#34. Lo que más te gusta comprar

Eso depende del presupuesto. En un principio, lo que más puedo comprar es comida y entonces ahí se va gran parte del presupuesto. Y si hablamos de temas materiales, me gusta muchísimo viajar, me gustan los relojes y me gusta mucho la ropa, los carros. Pero en el puesto número uno está la comida, y en el segundo puesto, están los viajes.

#35. El mejor regalo que te han hecho

¿Material? El mejor regalo que me han hecho, no sabría… yo creo que las diferentes producciones en las que he tenido la oportunidad de trabajar, eso es un regalo de la vida. He tenido la oportunidad de interpretar muchos personajes y he conocido mucha gente y estar en una posición en mi carrera muy bonita, muy privilegiada y creo que es un regalo hermoso de la vida que hay que disfrutar.

#36. La serie que te ha enganchado

La casa de papel me enganchó muchísimo, super fuerte. Y The Shinner me gustó muchísimo.

#37. Un tatuaje

No tengo tatuajes de momento, pero ya me va a tocar hacerme porque las mujeres me lo están pidiendo a gritos. Cada vez que salgo me miran, siempre ando con chaquetas porque si no me preguntan ‘los tatuajes, ¿qué pasó?’. Les explico que no son reales, que son de mentira.

#38. Lo mejor para estar en forma

No estresarme, no estar pensando en que quieres estar en forma. Yo voy al gimnasio sin estar esperando que tengo que estar, como lo que quiero cuando quiero y eso me ayuda a estar bien mentalmente y físicamente. ¿De qué me sirve sentirme bien físicamente si mentalmente estoy destrozado todos los días sufriendo? Uno va a un restaurante y es como ‘no, es que no puedo pedir nada…’. Yo entreno para comer, yo voy a gimnasio para poder comer tranquilo y no sentir culpa.

#39. Un concierto que hayas disfrutado como espectador

Muchísimos. Hace un tiempito estuve en uno de Marc Anthony en Colombia y lo disfruté como loco. De J Balvin, de Maluma… me falta uno de Karol G. Antes me preguntaban con qué artista me gustaría hacer una colaboración, sin duda, la primera que diría sería Karol G, pero de lejos, número uno. Me encantaría. Tuve la oportunidad de conocerla en La reina y fue un ser humano maravilloso.

#40. Una persona a la que te gustaría conocer

Al Pacino, Robert de Niro, Leonardo DiCaprio, hay muchos artistas, pintores hay muchos. Bardem también me encantaría, Penélope. Hay tantos artistas que he venido viendo desde muy joven y admirando su trabajo y sus películas que, obviamente, verlos y conocerlos me causaría emoción y curiosidad.