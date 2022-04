Las canciones de Gayle que tal vez no conocías

Taylor Gayle o, mejor dicho, Gayle, a secas, es una las últimas artistas emergentes que hay en el pop internacional. Comenzó a autoproducirse sus propias canciones hasta que fue fichada en 2021 por Atlantic Records, quién le dio el empujón que necesitaba. Gracias a TikTok consiguió el escaparate inicial para darse a conocer con su canción abcdefu, la cual fue todo un éxito gracias a los vídeos que hacían los usuarios de la red social dedicándosela a sus exparejas.

GAYLE - abcdefu (Official Music Video)

Con millones de likes y reproducciones, abcdefu logró ser número 1 en Reino Unido y actualmente, cuenta con 570 millones de reproducciones en Spotify y 124 millones de visitas en YouTube. En LOS40, ha sido Número 1 dos veces en la lista de Del 40 al 1.

Sin embargo, no es el último temazo de la estadounidense. En marzo de 2022, Gayle lanzó su primer EP, a study of the human experience, enamorando con su estilo pop electrónico que recuerda a la música de los 2000s.

A continuación, un repaso por algunos temas de su primer trabajo, además de otras canciones autoproducidas antes de ser conocida por abcdefu:

luv starved

GAYLE - luv starved (Official Music Video)

luv starved es una canción estrenada en a study of the human experience, en marzo de 2022. Pertenece a esta nueva etapa de Gayle y cuenta ya con casi dos millones y medio de reproducciones en YouTube. Una canción que combina el piano para romper con ese sonido pop electrónico que caracteriza al último trabajo de la estadounidense.

Un tema que habla de estar cansada de aparentar ser una persona para gustar y enamorar a otras, después de haber sufrido por amor a pesar de amoldarse a lo que la otra persona quería que fuera.

ur just horny

GAYLE - ur just horny (Official Music Video)

ur just horny es una canción de enero 2022, antes de lanzar su EP, pero que está incluida en él. Cuenta con 2,3 millones de reproducciones en Youtube. Continúa el sonido pop electrónico con guitarras y baterías, además de mostrar una estética que recuerda a la época de los 2000s, al más puro estilo Avril Lavigne.

Un tema que habla de estar cansada de la actitud de otra persona, la cual promete cambiar, pero sigue siendo igual que antes. Una letra llena de rabia y actitud para dejar claro que no quiere nada con esa persona a la que va dirigida la canción.

z

GAYLE - z (Official Music Video)

z es una de las antiguas canciones de Gayle. Antes de ser descubierta por Atlantic Records, la estadounidense se autoproducía sus propios temas y los subía a las redes. Z es una de esas canciones. Lanzado en abril de 2020 y cuenta con 751 mil reproducciones en YouTube.

Se puede observar que el sonido popero electrónico es el favorito de Gayle porque lo mantiene en todas sus canciones. Además de esa estética tan identificativa que recuerda a los comienzos de Billie Eilish. Un tema que habla de la traición, del engaño, que es capaz de hacer que todo el mundo que haya pasado por una situación similar se sienta identificado.

orange peel

GAYLE - orange peel (Official Music Video)

orange peel también es uno de los temas autoproducidos de Gayle. Lo lanzó en agosto de 2020 y cuenta con alrededor de 83 mil reproducciones en YouTube. Es una de sus canciones menos conocidas, pero no por ello de las peores. Probablemente, es de las pocas que no sigue el sonido pop electrónico, ya que se aproxima a un toque más R&B, creando un tema más íntimo. La canción es una declaración en toda regla a otra persona, pidiendo que se fije en ella porque está enamorada.

Gayle se postula como una de las promesas de la nueva generación de artistas emergentes de los que vamos a poder disfrutar en los próximos años. Actualmente, se encuentra de gira por Estados Unidos. Estará recorriendo el país hasta finales de mayo y el 30 de mayo pisará Londres para hacer su único concierto en Europa, por el momento.