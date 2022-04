El drama de Rihanna en su octavo mes de embarazo

Las redes sociales han vuelto a revolucionarlo todo en cuestión de minutos. Y esta vez ha sido Rihanna la que ha tenido que hacer frente a los rumores de ruptura con su pareja, Asap Rocky, quien le estaba supuestamente siendo infiel con una amiga en común en plena recta final de su embarazo. La artista que se encuentra preparando su último trabajo musical y ultimando todos los dalles para su maternidad, ahora ha tenido que lidiar con las últimas noticias publicadas sobre el supuesto engaño de su chico.

Desde el pasado jueves, las redes sociales han sido el escenario de preocupación y especulación sobre los rumores de separación entre Rihanna y ASAP Rock, cuando quedan tan solos unas semanas para dar la bienvenida a su primer bebé. Esta situación ha estallado cuando el escritor especialista en moda Louis Pisano ha escrito en su cuenta del pajarito azul un mensaje muy claro. “Rihanna y ASAP Rocky se separaron. RRihanna rompió con él después de que lo descubrió engañándola con la diseñadora de zapatos Amina Muaddi” ha publicado.

Sin embargo, estas noticias han sido desmentidas por el portal de noticias del espectáculo TMZ, que ha zanjado todos los rumores argumentando que. sería más bien una persona cercana a la pareja, quien habría confirmado la supuesta separación de la pareja por una infidelidad. El rumor exactamente decía que era Rihanna quien daba por terminada su relación con ASAP Rock, después de descubrir que este le había engañado con la diseñadora Amina Muaddi, quien, además, colabora como diseñadora de zapatos de la marca de ropa de la propia artista. “Eso es 100 por 100 falso”, ha indicado la fuente a TMZ. “Es más, un millón por ciento falso. Ellos están bien”, ha asegurado.

La respuesta de Amina Muaddi

Amina Muaddi ha querido también pronunciarse, esta vez, desde su cuenta de Instagram. La diseñadora ha negado contundentemente cualquier romance con el rapero ASAP Rocky, pareja y padre del hijo que espera junto a Rihanna. "Siempre he creído que una mentira sin fundamentos difundida en redes sociales no merece ninguna aclaración o respuesta, especialmente si es tan malvada. Inicialmente asumí que era un chisme falso, fabricado con intención muy maliciosa y que no sería tomado en serio”, ha comenzado escribiendo desde su perfil de Instagram.

“Sin embargo, en las últimas 24 horas he recordado que vivimos en una sociedad que es muy rápida para hablar sobre temas, independientemente de las bases fácticas y nada está fuera de los límites. Ni durante lo que debería ser el momento más hermoso y celebrado en la vida de alguien”, ha continuado escribiendo.

“Por eso, tengo que hablar, ya que esto no solo está dirigido hacia mí, sino está relacionado con personas a las que tengo mucho respeto y afecto. Mientras, Rih continuará viviendo su tranquilo y muy bien llevado embarazo, yo me enfocaré en mi negocio. Les deseo una linda Pascua”, ha finalizado la diseñadora dando por zanjada la polémica.