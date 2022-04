Entrevista a Walls por Los Niños del parque: un disco sobre amor, desamor y lleno de fusión

La de WALLS es una de las propuestas más interesantes de la música actual. Con su particular forma de entender la música ha creado Los niños del parque, un disco que congrega una gran amalgama de estilos y que ha presentado en LOS40. Además, nos habló de su retirada como freestyler y de sus planes de futuro.

En palabras del propio artista sobre su disco: "Desde que me mudé a Madrid he pasado por un montón de cambios y situaciones. Yo quería rendirle un homenaje a mi ciudad, a mis colegas, a los niños del parque, que somos un grupo de chavales a los que nos flipa la música, cada uno en su disciplina".

Walls, durante su actuación en LOS40 Primavera Pop Madrid el pasado 1 de abril en el Wizink Center. / Mariano Regidor/Redferns

Referencias musicales en la familia

En su debut, Walls ha encontrado espacio para un montón de géneros musicales y la raíz la encontramos en su familia y sus influencias. "Me ha influenciado mi padre, que era tuno y me molaba mucho lo que hacía, mi padre siempre ha sido mi refernte. Por otra parte tengo un tío que es rockero y cuando tenía 14 años un colega mío me enseñó el rap y me enganché", explica Walls, que confiesa a LOS40 que siempre ha querido hacer música.

Retirada del freestyle

Debutó muy joven como freestyler, pero tambien lo dejó pronto. Le preguntamos por su retirada de esta disciplina y la razón la encontramos en la falta de ilusión. "La decisión la tomé con la cabeza en parte, pero yo creo que lo que realmente habló fue mi corazón". Walls reconoce que llegó un momento en que no era feliz decicándose a las batallas de gallos, que le generaban "agobio y estrés", por eso dio un paso valiente a un lado para centrarse en otras cosas, en lo que realmente quería hacer. Y aclara: "No me arrepiento para nada de la decisión".

Más sobre Walls

Ginés Paredes Giménez, más conocido como Walls, es uno de los artistas con más proyección del pop urbano en España.

El artista murciano ha contado con Pablo Rouss para producir la mayoría de los 10 temas que contiene Los Niños del Parque, junto al productor Carlos Ares, que también ha podido participar en la producción de uno de ellos. El álbum cuenta con tres colaboraciones: Tan vacío junto a Hens y otras dos con Alba Reche y Soge Culebra.

El joven artista sigue perfilando su carrera profesional con la publicación constate de singles que acumulan millones de streams, como es el caso de Anestesiado y Qué bien te quedaba o el vídeo Por partes que cuenta con 10 millones de reproducciones en YouTube, y que han supuesto un antes y un después en su despegue artístico.