Shakira y Rauw Alejandro: Así suena ‘Te felicito’, su primera colaboración

Poco a poco los artistas van presentando sus 'propuestas' para convertirse en las estrellas que dominen la canción del verano. La próxima (y el próximo) en hacerlo será Shakira que ha confirmado a través de sus redes sociales que colaborará por primera vez con Rauw Alejandro.

Te felicito, la canción que unirá a la de Barranquilla con el de San Juan de Puerto Rico, se estrenará el próximo 22 de abril por lo que para poder escuchar una de las candidatas al trono veraniego tendremos aún que esperar hasta este próximo viernes.

"Feliz de anunciarles el lanzamiento de mi nuevo sencillo #TeFelicito - con @rauwalejandro - este 22 DE ABRIL. 🤖 Excited to announce that my new single #TeFelicito - with @rauwalejandro - is out April 22. Pre-save at link in bio" escribía la colombiana en sus perfiles oficiales junto a la portada del single en el que se ve a los dos artistas con un estilo muy peculiar.

Porque la intérprete y el solista se han convertido en personajes en el videoclip y les veremos haciendo los movimientos del robot, nunca mejor dicho, como hemos podido comprobar en el teaser de adelanto del tema.

Ahora solo falta por comprobar si la química musical entre Shakira y Rauw Alejandro funciona de cara a Te felicito. Si echamos un vistazo a las colaboraciones de ambos artistas con otros solistas (Maluma, Rihanna, Marc Seguí, Daddy Yankee...) han sido un triunfo total y absoluto con decenas de millones de visitas.

No es la primera vez que la colombiana recurre al talento portorriqueño después de participar en los proyectos musicales de Anuel AA, Residente o Pedro Capó entre otros. Después de Don't wait up, este Te felicito se convertirá en el segundo sencillo del nuevo disco de estudio de Shakira cuya fecha de lanzamiento de momento sigue siendo un misterio.

La solista celebró hace poco el 30º aniversario de su carrera musical que va a seguir festejando a lo largo de 2022 con mucha más música. Ahora sólo nos queda esperar para poder disfrutar de una nueva aventura musical de la que no han trascendido nuevas pistas y que pondría fin a 5 años de sequía discográfica desde la publicación de El Dorado.

Un nuevo álbum de estudio del que de momento desconocemos canciones, título, fecha de lanzamiento y posibles colaboraciones. Porque uno de los rumores que con más fuerza sonó hace algunas semanas fue su posible dueto con Rosalía.