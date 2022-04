Dorian desvela el significado detrás del nombre de su próximo disco: 'Ritual'

El próximo viernes 22 de abril se lanza al mercado Ritual, el nuevo proyecto discográfico de Dorian, el grupo barcelonés que lleva dos décadas formando parte de la banda sonora de nuestra vida.

Este nuevo disco viene marcado por el contexto de la pandemia, un periodo en el que la banda ha podido trabajar en la introducción de sonidos y melodías nuevas con las que hace años habían querido experimentar para conseguir un resultado brillante. Sobre esta situación de confinamiento y el repaso de su trayectoria a lo largo de 20 años de trabajo pudimos hablar en la primera parte de la entrevista con Marc Gili y Belly Hernández, dos de los miembros del grupo.

En este caso, los artistas analizan algunas de las canciones que componen el disco, que reflejan una sociedad que está en pleno proceso de transformación. Además, comparten su opinión sobre Ana Mena, cuya colaboración No dejes que pase el tiempo pudimos escuchar a finales del mes de marzo, y desvelan la razón detrás del nombre del disco.

En el disco podemos encontrar una gran variedad de sonidos, idiomas y temas como la gentrificación, el feminismo, la bisexualidad, la defensa de la cultura, la crisis o la pandemia. De hecho este es uno de los temas que podemos ver en Tornado, una de las canciones del disco que ya habéis lanzado. Es una canción protesta en toda regla, ¿surge la necesidad de hablar de todo lo malo que está sucediendo en estos últimos años?

Marc Gili: Te diría que las letras de ritual no es que hablen de lo malo que está sucediendo, sino que hablan de una sociedad en proceso de cambio y transformación. Entonces eso no tiene que ser necesariamente malo pero es una lucha, eso sí.

Por ejemplo, Techos de cristal es una canción feminista pero da por hecho que tenemos que luchar por un mundo en que hombres y mujeres sean iguales, eso ya es evidente, la canción no habla de esto. La canción habla de que queremos un mundo en el que las mujeres lleguen al poder, pero que cuando lleguen no se comporten como los hombres, sino que nos enseñen otra manera de comunicarnos en las relaciones personales y las relaciones de poder. De eso habla Techos de cristal: de que cuando se rompan los techos de cristal que quedan por romper por parte de as mujeres, además, nos enseñen otra manera de gestionar las emociones y las relaciones entre personas.

Lento es una de las canciones claves del álbum, habla sobre el hecho de que no tenemos que desesperarnos cuando veamos que los cambios en la sociedad van lentos, porque a veces la sociedad tiene fuerzas reactivas que empujan las cosas hacia atrás y otras veces las empuja hacia delante. Pero no debemos venirnos abajo cuando veamos que, por ejemplo, ciertos comportamientos machistas o racistas o xenófobos siguen latentes en la sociedad. Estarán ahí pero cada vez están más aislados. Lento habla de esto, de cómo los motores de cambio de la sociedad a veces son ralentizados por fuerzas reactivas, pero eso no es necesariamente negativo o pesimista sino que es una realidad.

Dorian & Pimp Flaco - Dual

Dual es una canción que no solo visibiliza la bisexualidad, sino que además mirada con una lupa más aumentada es una canción que habla sobre la libertad espiritual y sexual de las personas como eje para una sociedad sana. Que no se te ponga una etiqueta, que se te deje vivir es ya una reivindicación que no podemos dejar de subrayar. Y Dual habla de esto. Así pues Ritual es un álbum que no es que señale los puntos negativos de nuestra sociedad, sino que señala que vivimos en una sociedad en pleno proceso de cambio en el que a veces las cosas van más lentas y a veces más rápidas.

¿Por qué se llama Ritual?

Marc: Tiene que ver también con la pandemia. Un día andaba por la calle, estas calles desiertas, y me di cuenta reflexionando sobre lo que es la vida de una persona… y empecé a pensar “bueno, ¿cuáles son los momentos más importantes en la vida de una persona?” e indudablemente está el momento del nacimiento y el momento de la muerte, ¿no? Pero por el medio qué hay.

Me di cuenta de que casi siempre los momentos más importantes de tu vida tienen que ver con un ritual o se celebran con un ritual: los cumpleaños son rituales, la llegada del año nuevo se celebra con un ritual, los conciertos son rituales, una boda es un ritual… Me di cuenta de esto y me pareció un nombre muy bonito para un álbum, ya que la música y la música en vivo es el sumún del ritual, en el que miles de personas se encuentran unidas bajo un sonido y bajo la emoción de nuestro artista favorito.

Me pareció muy bonito, "ritual" es una palabra que engloba comunidad, en el ritual nos encontramos todos, es un concepto que nos une, que une a las personas. En contra posición del concepto de “metaverso”, que es aislar a la persona en su casa en un mundo paralelo. Creo que también tiene que ver con la actualidad del mundo en el que estamos. Reivindicar el ritual, el ritual pagano en este caso, es reivindicar la comunidad, la vida en común y reivindicar la sociedad en contra de lo que es el aislamiento del individuo por medio de la tecnología.

Entre las colaboraciones que tenéis en este nuevo disco está Ana Mena, ¿cómo habéis trabajado con ella? ¿cómo ha sido su incorporación a vuestra tripulación?

Dorian & Ana Mena - No dejes que pase el tiempo

Belly Hernández: No podía ir mejor, la verdad es que fue hace un año cuando quedamos para trabajar en esta canción juntos y nunca sabes con un artista cómo va a fluir la cosa o si te vas a entender, pero la verdad es que Ana es una persona con mucho talento. Es un torbellino, no dejó de aportar ideas. Fue un gustazo trabajar con ella, yo creo que ha sido de las colaboraciones más fructíferas que hemos tenido y yo me llevé una sorpresa… y por encima de todo esto es una persona súper humilde, súper trabajadora y súper simpática. Solo tengo palabras buenas para ella.

Marc: Tiene muchísimo talento, creo que lo que ha enseñado todavía es una parte pequeña de todo el talento que tiene y que en los próximos años se verá como esta artista no va a parar de dar sorpresas. Fue vibrante trabajar con ella, nos sobraron las ideas que nos disparó en el estudio de grabación, es una máquina, y es una relación muy bonita la que ha nacido aquí y nos va a dar muchas alegrías, esperamos algún día tocar esta canción en directo porque sin duda va a ser una de las canciones clave en la carrera de Dorian de los próximos años y súper felices de haberla tenido. Todas las colaboraciones del álbum han sido claramente en favor de las canciones, han sumado muchísimo, pero entre todas ellas te destacaría la de Ana.

En breve os vais de gira por Latinoamérica, con entradas agotadas, por ejemplo, en México, ¿cómo valoráis esto?

Belly: Pues nos sentimos muy afortunados. También son muchos años los que llevamos viajando al continente y cada vez tocando en más países… A México hace muchos años que ya vamos de gira y es como un segundo hogar. Es un sitio en el que nos han entendido desde el primer momento y nos hemos sentido súper bien acogidos.

Es un subidón y con ganas de continuar yendo y descubriendo diferentes regiones porque Latinoamérica es fascinante. Es fascinante cómo viven la música y sobre todo este descubrimiento de culturas, de músicas nuevas que al final también te afectan artísticamente de alguna manera y te hacen mucho más rico.

Marc: Es extraño pensar que hay tanta gente que te escucha a 12.000 kilómetros de tu casa. Es algo que nunca me hubiera imaginado cuando empezamos. No te acostumbras.

Belly: ¡Claro! Porque compartimos idioma y eso es muy poderoso. En Latinoamérica además la palabra es importante, yo creo que es un continente donde se fijan mucho en las letras, lo viven de una forma muy intensa, y cuando empiezas a ir y ves que se saben tus canciones y que las hacen suyas, en culturas que son tan distintas a la tuya pero que tienen esa raíz común, es bastante alucinante.

Además presentáis Ritual en España en noviembre tanto en el Wizik Center como en el Sant Jordi Cruz, ¿se pierde alguna vez los nervios a pisar escenarios tan grandes?

Belly: Nervios no, porque ya son muchos años. Yo creo que sientes emoción, ¿no? A nosotros nos encanta tocar en directo y es nuestro medio natural por excelencia y lo disfrutamos mucho todos: somos un grupo muy de directo. Nosotros nos preparamos mucho y hace mucho que tenemos cayo y principalmente lo disfrutamos.

Marc: Yo creo que los nervios los transformamos en ilusión. Ante un concierto como el del Wizink o el Sant Jordi Club de Barcelona lo que sentimos es emoción. Los nervios tienen más que ver con el miedo, que no deja de ser un sentimiento paralizador. En cambio la ilusión es un sentimiento creativo y un sentimiento positivo, y eso es lo que normalmente sentimos. Alguna vez los nervios nos han traicionado pero no hemos sido una banda de sentir pánico ante los retos.

El 22 de abril es cuando lanzáis el disco y lo lanzáis también en formato vinilo con un libreto de 40 páginas, ¿nostalgia o modernidad?

Belly: Nosotros hemos escuchado el vinilo desde hace muchos años. Somos amantes del vinilo desde que éramos muy jovencitos. Ya desde muy pronto ya sacábamos nuestros discos en vinilo. Es verdad que ahora ha habido como un relance, que nos parece magnífico porque es un formato maravilloso y se escucha muy bien… A mí me parece sorprendente y muy positivo que vuelva a estar en boca y que la gente lo compre.

Marc: La verdad es que hay una alta demanda de vinilo ahora mismo, se vende un montón y encima es que, modestia aparte, nos ha quedado una portada muy bonita y un disco precioso. Tanto en vinilo como en CD le hemos dado mucho valor añadido y creo que los seguidores más aférrimos de la banda se van a sentir muy recompensados.

En el caso del vinilo hace años que ya hacemos un máster especial para vinilo. Porque hay veces que se manda la misma matriz digital a todos los formatos y no, cada formato necesita su mastering. Y en nuestro caso fácilmente nos pasamos un día entero haciendo el máster de vinilo solo para que sonase perfecto en tu casa.

Escucha Ritual al completo el 22 de abril.