Muere el conocido DJ de Nueva York Kay Slay tras cuatro meses hospitalizado por Covid-19

La Covid-19 finalmente le ha ganado la batalla al conocido DJ Kay Slay. El artista, pionero en su estilo y muy popular en la noche de Nueva York, llevaba ingresado desde el pasado diciembre de 2021 en un hospital donde luchaba contra la infección que le causó el coronavirus, y, aunque hace unas semanas su familia informó a la prensa de que su estado había mejorado, tal y como ha confirmado la prensa especializada, finalmente el pasado domingo 17 de abril, Domingo de Pascua, falleció a causa de las secuelas de la enfermedad cuando tenía solo 55 años.

"El Hip Hop ha perdido a una verdadera joya. Mi querido hermano se ha ido. Le conozco desde que teníamos 16 años. Él era mi hermano pequeño. le presenté a mucha gente e hicimos muchas cosas juntos", ha explicado el promotor de Hip Hop Van Silk a HipHopDX.

Van Silk ha querido recalcar que antes de que la enfermedad se cruzase en su vida, él y Keith Grayson, el nombre real del conocido DJ, estaban trabajando en el proyecto 200 Rollin Deep e iban a hacer un video con MC Sha-Rock. "Desde las mixtapes hasta ayudarlo a lanzar la revista Straight Stuntin ' y todo el proyecto What The Science , el mundo no solo ha perdido a una persona realmente dedicada a la cultura del Hip Hop, sino también a un puente para cerrar la brecha en el Hip Hop. Voy a echar de menos a mi hermano pequeño", ha recalcado Van Silk al medio especializado en música urbana.

Del grafiti a la música

Keith Grayson nació, creció y triunfó en las salas de Nueva York. El DJ, que empezó como grafitero, pasó por la cárcel a finales de la década de los ochenta por delitos relacionados con el tráfico de narcóticos, y fue a su salida cuando, motivado únicamente por la diversión, empezó a pinchar música.

Tras una década ejerciendo como DJ, el de Nueva York lanzó en 2003 su primer álbum titulado The Streetsweeper vol 1 y tras él, llegaron tres más: The Streetsweeper, vol 2, The Champions: North Meets South y More Than Just a DJ.