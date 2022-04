Tiago PZK: “Hice varias sesiones con Bizarrap porque no nos convencía la palabra ‘Bombona’”

Tiago PZK ha estado recientemente en España para darse cita con sus seguidores en LOS40 Primavera Pop y ha aprovechado la visita para hablar con Tony Aguilar sobre su éxito global, la escena argentina y los entresijos de su popular canción con Bizarrap. Todo esto y mucho más en LOS40 Global Show.

Su exitosa carrera

"He pasado de 0 a 100 en un segundo. No sé qué me va a deparar el futuro si he arrancado así. Es un buen punto de partida y no esperaba tanto apoyo de la gente de España. Terminó siendo una locura en Madrid y en Barcelona en LOS40 Primavera Pop".

Antes de ser Tiago PZK

"A los siete años ya estaba jugando a ser Daddy Yankee. Me disfrazaba y cantaba para mi familia. Sin saberlo, estaba proyectando ser artista desde niño. Cuando cumplí los 18 años me tatué la cara. Ya no me iban aceptar en ningún otro trabajo, así que decidí ser artista. Todos se asustaron, pero se terminó dando y en un año y medio hubo un crecimiento muy rápido".

En el Lollapalooza

"Trato de no ponerme presión. En el Lollapalooza había entre 60.000 y 80.000 personas viéndome. Era un mar de gente. No le tengo miedo a eso, quiero comerme el mundo. Es un salto muy grande para haber arrancado mi carrera hace poco".

Los artistas de Argentina

"La escena argentina está creciendo un montón y somos todos unos niños que estamos empezando. Estamos aprendiendo en este camino y eso me pone muy contento. Más que por mí, por toda la escena argentina. Se lo merecía".

La sesión de Tiago PZK y BZRP

María Becerra

"María Becerra una mujer que levanta una bandera de empoderamiento muy grande. A la mujer se la subestima mucho y se le exige más que al hombre. A ella le dije que era un ejemplo de disciplina. Le están pasando las cosas que le están pasando por la disciplina".

Su canción Bizarrap

"Tiene una plataforma muy grande y él es consciente de ello. Es un tipo muy inteligente, un tipo que analiza a los artistas antes de llamarlos. Me costó un huevo hacer el tema. Hicimos varias sesiones porque no nos convencía, no nos gustaba la palabra 'bombona'. Y hoy en día le decimos Bombona al tema".

