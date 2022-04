Tiago PZK se ha estrenado en LOS40 Primavera Pop. El argentino recién aterrizado en Madrid ha llegado al WiZink para no perderse el festival más pop de todos los festivales. El artista puso al público de LOS40 a bailar al ritmo de su hit Bombona o más conocido en las plataformas digitales, como Bzrp Music Sessions, Vol 48, una canción que cuenta con más de 100 millones de reproducciones en Spotify y que invitó a toda una marabunta a bailar liderando así uno de los momentos más electrizantes de la noche.

En la actuación de Tiago PZK en este Primavera Pop cabe mencionar que el intérprete silenció su voz para que todos los presentes, en el pabellón del centro de la capital, consiguieran cantar al unísono uno de sus mayores éxitos. Sin duda, ¡un momento realmente emocionante!

📱📸 Tenemos los teléfonos y las cámaras de fotos llenas de momentazos de #LOS40PrimaveraPop 🌸 en Madrid. 14.000 personas a los pies de Tiago PZK ¡Qué barbaridad!

En unas horas repite en #Els40PrimaveraPop en Rubí (Barcelona) pic.twitter.com/dNHVDdvU2W — LOS40 (@Los40) April 2, 2022

Y como ya nos tiene acostumbrados, Tiago PZK se estrenó en LOS40 Primavera Pop con un look que no pasó inadvertido. El cantante es un apasionado de los contrastes y de las prendas bicolor, algo que también aplica a su propio pelo. El argentino tiene mucha personalidad y eso es innegable. Sus outfits son una mezcla de su lado más trapero, canchero y trendy. Un estilo con el que, sin duda, es difícil pasar desapercibido y seguro que así lo desea el propio artista urbano. Por eso, en esta ocasión el cantante ha aparecido con un look diferente y es que lo más destacable de su estilo ha sido, sin duda, su pelo rosado, que pone la brocha final a ese estilo personal con el que nos viene sorprendiendo.

El argentino ha dejado con la boca abierta a las más de 14.000 personas que se unieron a este festival de la música marcándose una actuación de élite, propia de los nuevos artistas urbanos que vienen marcando tendencia con innovadores estilos.

El despegue de Tiago PZK

El artista con tan solo 21 años ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la música con su freestlye. Y es que Tiago PZK está disfrutando de uno de sus mejores momentos profesionales, ya que su colaboración con Bizarrap (Bzrp Music Sessions, Vol 48), rápidamente consiguió alzarse con un incesante número de escuchas tras su estreno y lo mejor, es que se ha mantenido así e incluso, ha aumentado. Y esto no acaba aquí, Salimo de noche y Entre nosotros son otras dos canciones que apuntan maneras para consolidarse como los próximos éxitos del intérprete.

Tiago PZK no para de sorprendernos y no es para menos, sus mezclas nos hacen bailar y vibrar al mismo tiempo. Y esto fue lo que justo él hizo anoche en el escenario del WiZink Center de Madrid, donde gozó subido a los escenarios al ver a un público entregado y deseseoso de tararear sus canciones.

El popular rapero se ha convertido en uno de los nombres más sonados del momento. Tiago PZK, que empezó adentrándose en las batallas de gallos, pronto descubrió su talento en la música y se lanzó a explotar esa novedosa faceta y menos mal, porque de lo contrario nos hubiéramos perdido grandes momentos con su música.