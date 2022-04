Ana Morgade, más libre tras la condena a su acosador

La presentadora Ana Morgade puede vivir más tranquila tras la decisión de un juez. La colaboradora del programa Zapeando de Telecinco ha sufrido durante casi tres años el acoso de un varón. El hombre ha sido condenado por acosarla en redes sociales y en persona.

Ana Morgade inició una batalla judicial en 2019 cuando comenzó a recibir extraños mensajes en redes sociales que fueron haciendose más duros y complejos. Llegó a amenazar de muerte a la familia de la cómica así como a sus vecinos. Una noche al acabar la función de teatro dónde Ana Morgade trabajaba, el hombre la siguió hasta el hotel donde se alojaba. Este suceso le pareció muy raro a la colaboradora que no dudó en ponerlo en manos de la Policía navarra.

Como consecuencia del acoso, el miedo se apoderó de Morgade que se trasladó de casa y empezó a restringir sus publicaciones en redes sociales así como sus salidas a lugares de ocio. El acosador además tenía especial manía al marido de Morgade al que también envió mensajes al que le llamó “payaso”. Así le escribió " como me vuelvas a vacilar te van a meter una paliza de hospital que vas a estar un mes en él. No te matamos por ella, pero como me vuelvas a vacilar, un mes de hospital con una paliza de verdad, ojito que estoy de payasos como tú hasta los cojones. Tú no me importas". Morgade ha vivido con miedo no solo por ella y su marido sino por su hija pequeña Mía.

Multa económica y orden de alejamiento

Por whatsap y de madrugada no prometas nada.

De primero de borracha, querid@s.

Y se ve que en política también aplica. pic.twitter.com/u3ATF6kthL — ana morgade (@ana_morgade) April 17, 2022

El acosador ha recibido un castigo de parte de la Justicia. Tendrá que pagar 3.600 euros y mantenerse alejado de la presentadora. La sentencia de la Audiencia de Navarra es firme e impone cinco años de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la presentadora por cualquier medio como Twitter o Instagram además de seis meses de cárcel.

La cómica podrá vivir un poco más tranquila tras conocer la condena. La humorista ha sido muchas veces foco de críticas por su forma de ser y vestir pero ella no ha dudado en responder claramente a esos comentarios.

Morgade recupera por fin su vida y podrá volver a su vida anterior.