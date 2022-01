Ana Morgade se planta contra el machismo en redes: "Ponte a la moda y tira a la basura esa actitud machirula"

Ana Morgade está dispuesta a combatir al machismo y ha empezado a hacerlo desde sus propias redes sociales. La presentadora, actriz y humorista, que ya se ha manifestado en reiteradas ocasiones contra las actitudes machistas, ha decidido pasar a la acción y responder a aquellos que vierten sobre ellas críticas que van más allá de lo profesional y que pasan por opinar con total impunidad su cuerpo o su forma de vestir.

La presentadora ha denunciado públicamente en Twitter un comentario que un usuario de Instagram hizo sobre su cuerpo y su indumentaria a propósito de un selfie en el que se la puede ver delante de un espejo y con el que pretendía promocionar el programa que tiene en la radio.

"Eres un pibón, pero te empeñas en vestirte como mi tía en los años 80, qué es para que no te acusen de fomentar el patriarcado o algo? Estabas mejor cuanto de vestías de la década de 2020...", le espetó su follower sin aparentemente ningún pudor y no se sabe si esperando respuesta alguna.

Sin embargo, Morgade leyó el comentario y decidió pasar a la acción respondiéndole con ironía, pero de forma contundente. "Hay algo de anticuado en todo esto, querido, es decirle a una mujer cómo tiene que vestir. Ponte a la moda y tira a la basura esa actitud machirula, que ya no se lleva", indicó la presentadora para acabar con rematando con un "Beso fuerte".

Ana Morgade, el estilismo y los cuerpos diversos

Esta denuncia pública de Ana Morgade no es la primera evidencia de su lucha contra los estándares de belleza en favor de la diversidad corporal. De hecho, aunque ella en reiteradas ocasiones ha aprovechado su altavoz para mostrarse defensora de todos los cuerpos y contra las exigencias que pesan sobre la imagen de las mujeres, una de las más impactantes fue cuando el pasado 2021 decidió acudir a la alfombra roja de Semana Internacional del Cine de Valladolid, la Seminci, vestida únicamente con la funda de un traje.

Ana Morgade en la alfombra de la Semana del Cine de Valladolid. / Getty Images

Aunque en un primer momento su alegato pasó un poco desapercibido, después todas las miradas se volvieron hacia ella y fue entonces cuando decidió lanzar su alegato en contra de las tallas estandarizadas y las exigencias que pesan sobre el físico de las mujeres. "Sí, es un portatrajes. Durante días sufrí pensando qué llevar a la alfombra de Seminci, porque siempre me sucede lo mismo: en los showrooms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha. No tengo un cuerpo de talla standard, por supuesto no soy modelo, y no me es nada fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha", arrancó la cómica poniendo de manifestó cómo las leyes de las tallas pueden acabar pasando factura a la salud mental de las personas si no se cumplen unos cánones muy estrictos.

Morgade aseguró que durante años había salido a posar con ropa que no la hacía sentir cómoda y que esto le generaba un terrible estrés emocional a la vez que aumentaba el rechazo hacia su cuerpo provocando que estableciese una relación "más o menos despiadada" con él.

"Dándole vueltas de madrugada, rumiando qué lucir esta vez, pensé: si es que me queda mejor la bolsa que el traje... Y voilà. Aquí me tienen, señoras. Orgullosa y feliz, con un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante. Y ¿saben qué? Es la primera vez que no me apetece ponerle filtros a la foto", indicó la presentadora para finalizar su alegato en contra de la opresión de las mujeres a través de la ropa.