Marta Pombo va a la revisión del embarazo con su hermana María Pombo y hay ronda de preguntas sobre el bebé

Marta Pombo, la hermana de María Pombo, ha anunciado su embarazo y se ha sentido liberada. Ya ha superado el primer trimestre y ha ido a la revisión de ese período con su hermana. “La revisión de la semana 12 y encima me ha tocado ir a mí porque Zama estaba trabajando y me lo he ganado, premio. Increíble, no sabéis cómo saltaba”, aseguraba María tras salir de la consulta.

Ha dejado claro que es un bebé super deseado por la pareja y que la reacción de su chico, Luis Zamalloa, cuando se enteró, “fue preciosa”. Mientras llega su bebé, se entretiene con su sobrino Martín que ya besa su barriguita con ganas de que salga su primx.

Y entre unas cosas y otras, la influencer ha encontrado tiempo para compartir su ecografía y responder una ronda de preguntas de sus seguidores, en sus stories, que nos han aclarado algunas cuestiones de este momento tan especial para ella.

¿Quién fue el primero en enterarse?

Los primeros que se enteraron fueron Hugo y Lara. Cuando fuimos a visitarles a Galicia, a mí no me estaba bajando la regla, pero como tengo endometriosis y últimamente me están viniendo como dispares las reglas no me preocupaba. En plan me dolía la tripa y eso, pero era como ‘ya me bajará, da igual’. Total, que llegamos a casa de Hugo y Lara y Zama tenía un orzuelo tremendo en el ojo y Lara cuando me vio, yo sin decirle que no me había venido la regla, dijo, ‘viene una embarazada’. Y ya de repente fue como ‘¿a ver si no me está bajando la regla porque estoy embarazada?’. Y así. Así es como me enteré yo porque me compré un test porque Lara ya no paraba de insistirme. ‘Tía, haces mucho pis, estás muy cansada, hazte la prueba’. Y me hice un test y fueron los primeros en enterarse.

¿Tienes vídeos de reacciones?

Sí grabé algunas reacciones, pero no todas. Grabé cuatro, así que, no voy a hacer ningún vídeo porque me parece cutre. No me aguantaba la noticia, entonces, cuando veía a alguna amiga, algún amigo, algún familiar, se lo quería contar con mazo de ganas y se lo contaba directamente. María me decía, ‘tía, lo tenías que haber grabado’. Y yo era como, ‘uy, se me olvidan esas cosas’.

¿Te vas a mudar o vas a seguir en tu piso cuando nazca el bebé?

Esto me agobia bastante porque estamos buscando casa. Íbamos a comprar porque en esta ya no cabemos, de verdad, si tengo un hijo aquí, tendría que meterlo en la lavadora. Para ahora está genial y hemos disfrutado muchísimo de esta casa, pero tenemos que buscar. Mañana vamos a ver una en alquiler, que hemos decidido no comprar que Madrid está demasiado caro, es indignante, entonces nada.

¿Nombres pensados?

Gabriela, María, Sofía, Matilda, Macarena, Inés, Marta. Álvaro, Jaime, Gonzalo, Ignacio, Peyo, Beltrán, Mateo, Bruno, Alonso.

¿Qué te gustaría, niño o niña?

Siempre he dicho que me da igual, que venga feliz, y que igual me gustaría tener chico el primero para que sea el hermano mayor, pero luego también quiero niña, pero me da igual. Intenté ver el calendario lunar chino para ver qué podía ser y ponía que niño. Y entonces dije ‘oh, ¿y mi niña?’. Entonces, creo que quiero más niña, pero me da igual, que venga lo que venga. Y Zama quiero niño seguro porque a los chicos les gustan los chicazos.

¿Con endometriosis tomabas anticonceptivos?

Pues sí, tomaba píldora para la endometriosis. Era mi manera de controlar el quiste, para que no creciese. La verdad es que siempre me ha ido muy bien con la píldora y otros métodos para controlar la endometriosis, en plan con la alimentación y así, pero llevo diez años tomando la píldora y cuando me dijeron que tenía endometriosis me cambiaron simplemente de píldora para controlar el quiste. Nunca me ha crecido, de hecho, se ha hecho un poco más pequeño. Así que, a mí, la experiencia de la endometriosis con la píldora me ha ido genial. Y tengo entendido que ahora con el embarazo, la endometriosis se frena.

¿Es niño o niña? Hoy te habrá dicho que parece...

Parece muchas cosas. Los ginecólogos me dicen que tiene pinta de chico, pero como mis ganas son de chica, no les quiero hacer caso. Pronto lo sabréis.

¿Has estado yendo al gym?

Yo tuve que dejar de ir al gym, aun recomendándolo, obviamente es un tipo de ejercicio mucho más específico, nada de fuerza, pero tuve que dejar de ir porque tenía un hematoma dentro del útero y eso generaba más riesgo de pérdida. Tuve que dejar de ir, pero me han dado la buena noticia de que ya el hematoma se ha reabsorbido y puedo empezar a hacer deporte. Es un ejercicio orientado al embarazo y va super bien porque el niño se agarra mucho más fuerte y lo recomiendan.

¿Has tenido ansiedad en algún momento?

Pues mira, ansiedad como tal diría que no, pero os voy a reconocer algo que no he dicho todavía en voz alta, no se lo he comentado a nadie, lo he vivido yo por dentro, pero sí es verdad que estos tres primeros meses el cansancio ha sido extremo y la falta de energía. Y he vomitado desayuno, comida y cena, pero lo que peor llevaba era el cansancio extremo y las migrañas y ese cansancio extremo, yo que soy una tía super activa, que me encanta apuntarme a todo y tengo energía para todo me generaba muy malestar, enfado. Me enfadaba conmigo misma por no tener energía, me quería desapuntar de todos los planes y me dio un poco de miedo porque leí que existe la depresión durante el embarazo y me vi identificada con esa sensación de no querer hacer nada, ni ver a nadie, a esos momentos que tuve depresión, pero sí es verdad que nada que ver. Pero sí tuve esa sensación de inapetencia por la vida porque me encontraba muy mal, pero sí que es verdad que supe diferenciar que era una inapetencia porque me encontraba mal, no porque estuviese algo mal en mi cabeza. Sí es verdad que me forzaba a hacer esos planes y luego lo agradecía muchísimo, me encontraba mejor de lo que esperaba.