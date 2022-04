El verdadero motivo por el que Samantha Vallejo-Nájera no cocina en 'Masterchef'

La décima edición de Masterchef ya ha comenzado. Ayer los concursantes se pusieron manos a la obra en un primer programa que fue bastante exigente. El 'talent' culinario que se emite en TVE cuenta con el chef y propietario del restaurante El bohío, Pepe Rodríguez, la empresaria Samantha Vallejo-Nágera y el cocinero Jordi Cruz como conductores y jurado.

El programa de cocina hace que nos entren ganas de aprender a cocinar o de salir a cenar a algún restaurante donde encontremos platos similares a los que ofrecen en el programa. Masterchef llega a la parrilla de televisión con el reto de seguir divirtiendo a los espectadores. Para Samantha Vallejo-Nájera el talent además de diversión, es glamour, salseo y platos cada vez más complicados.

Siempre ha llamado la atención que Vallejo Nájara no se remangara para cocinar algún plato ante las cámaras. Samantha ha explicado el motivo por el que nunca se la ha visto cocinar en el programa. Ha explicado en una entrevista a Fórmula TV “Yo cocino divinamente, me dedico a la gastronomía, pero no a la alta cocina. Yo hago cocina tradicional, no alta cocina que es espectáculo”. Así diferencia la cocina a la que se dedica Pepe o Jordi de la suya. "Yo no hago esferas", añade la jurado del programa.

La presentadora se encuentra mejor manejando el cotarro, "aguantando a Jordi y a Pepe", como ella misma dice. Samatha ha explicado como hace años ella trabajaba cocinando y poco a poco su trabajo evolucionó y se dedica al catering, a organizar, gestionar equipos, planificar, etc.

La vida de Samantha ha estado siempre ligada a la cocina. En el 2000 creó la empresa de catering que lleva su nombre Samantha de España. En su página web comparte recetas sencillas y con ingredientes asequibles y faciles de encontrar como buñuelos de bacalao o ensalada de queso.

La empresaria gastronómica es más de paella, guisos, gazpacho y parrilla de verduras. En su cuenta de Instragram la hemos visto precisamente cocinando un enorme guiso con judiones de La Granja (Segovia).