Julia Roberts desvela la razón por la que lleva veinte años sin protagonizar una comedia romántica

Julia Roberts alcanzó la fama internacional gracias a sus papeles en Pretty Woman o Notting Hill, entre muchas otras películas. La actriz consiguió ser un rostro más que reconocido en comedias románticas en las que ella era protagonista absoluta, aunque por alguna razón no ha vuelto a tener ese mismo papel en veinte años.

Sí se le ha visto en películas de amor como Historias de San Valentín o Larry Crowne, nunca es tarde; aunque interpretando personajes secundarios. Por esta misma razón, la revista del New York Times ha publicado unas declaraciones de la actriz dejando clara la razón por la cual no ha vuelto a tener un personaje de estas características en el cine. Algo que ha sorprendido y parecido obvio a partes iguales.

Roberts está a meses de estrenar Ticket to Paradise, que precisamente será su vuelta al género de las comedias románticas como protagonista. Quizá por eso la cuestión haya salido a la luz, aunque no parece haber sido un problema para ella, que ha contestado de la manera más sincera posible.

"La gente a veces malinterpreta la cantidad de tiempo que ha pasado desde que no he hecho una comedia romántica como si no hubiese querido. Si hubiese leído algo del nivel de escritura Notting Hill o de la locura de La boda de mi mejor amigo, lo hubiese hecho", confesaba a la revista.

Unas declaraciones que dejan claro que guarda especial cariño al género, sobre todo a las películas del mismo que ha protagonizado a lo largo de su carrera. La única razón para no volver a ello ha sido que las ofertas no han sido de la calidad esperada, aunque parece que eso cambió en el momento en el que se le puso por delante Ticket to Paradise.

Su condición para retomar el género

Eso sí, esta vuelta al cine romántico como protagonista también vino con un requisito. La actriz estaba dispuesta a subirse al proyecto, aunque solo si su papel masculino recaía en uno de los actores más populares de Hollywood.

Por suerte para ella y todos sus fans, George Clooney acabó aceptando el proyecto. Curiosamente, dijo que el actor también sintió que ella tenía que ser la que ocupase el papel protagonista femenino; por lo que parece que la química vendrá resuelta desde antes de verles en pantalla.

La película esté preparada para estrenarse en otoño de 2022 en cines, aunque ha sufrido algún que otro parón debido al Covid-19 y su rodaje en Australia que la ha retrasado drásticamente. En cuanto a la trama, se centrará en la historia de dos divorciados que tienen que viajar hasta Bali para evitar que su hija cometa el mismo error que cometieron ambos en su día, y que aún les atormenta.

Ticket to Paradise se estrena el 21 de octubre en cines.