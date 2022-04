Pablo Alborán desvela el significado oculto de ‘Saturno’, la canción de lo que pudo ser y no fue

Saturno es una de las canciones más viscerales de Pablo Alborán con versos como "Sé que tarda un tiempo curarme de ti una vez" o "Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte". La historia de esta ruptura sentimental por la que todos hemos pasado tiene además un significado oculto que el intérprete ha desvelado en una preciosa entrevista con El País en el que abre su corazón de par en par.

"Uno piensa en las cosaa que hubieran podido pasar y no han pasado. Y pasan los años y piensa en lo que pudo haber pasado: todos los proyectos que pensabas con alguien a quién querías se quedaban en el imaginario y ese imaginario nos lo ha robado Saturno" empieza explicando el malagueño identificando el sentido que él imprimió a la letra y a la melodía de uno de los mayores hits musicales.

Y para conocer el origen real hay que remontarse entre 200 y 400 años cuando las obras de Rubens y de Goya fueron creadas reprentando el mito de Saturno: "Saturno parte de un cuadro de Goya y otro de Rubens, que está representado por un señor que está devorando a su hijo. A partir de ahí me puse a buscar y es una representación mitológica de la leyenda o el mito de Saturno que era una deidad romana, el dios de la agricultura, y también estaba representado por Cronos en la mitología griega y representa el control del tiempo que no perdona y no falla nunca: siempre acaba las cosas".

En la mitología, el dios Saturno devoraba a sus hijos por culpa de un pacto previo: podría reinar, pero no tener descendencia. De ahí la canción. Es una metáfora de como las personas acabamos con ciertas cosas que queremos. El artista andaluz recurría así a los Pablo planetas y a los satélites para situar aquello que se pierde con las relaciones: los hijos, los besos, los gritos de amor…

"Estaba en la casa de mis padres en Benalmádena en un estudio que tengo con mi hermano donde hacíamos nuestras primeras maquetas y todos los veranos o navidades vuelvo ahí. Casi todas acaban naciendo ahí y me obsesioné con una canción de Zoé que se llama Luna, que es maravillosa y con un ritmo ternario con una cadencia que me encantaba. Me dejé llevar y empecé a dibujar la melodía en base a esa cadencia. Allí siempre tengo tiempo de poder profundizar sobre las cosas que me interesan y uno de ellos fue el cuadro, la mitología y lo que representa y se me fue la pinza y así escribí la canción" explica el músico.

En ese batalla de las relaciones contra el paso del tiempo que día a día puede acabar erosionándola encontró Pablo Alborán terreno para cantar al amor y al desamor: "El planeta de Saturno tiene los anillos y me pareció una analogía interesante jugar con el tiempo y los anillos. Como que nuestros anillos que representan el amor nos lo ha robado Saturno, que es el tiempo y se ha llevado todo lo que pudo ser y no fue. Me pareció interesante jugar con la idea de que todas las cosas que podían pasar entre tú y yo en esa historia de amor nos lo ha robado Saturno y está sucediendo en ese momento en Saturno".

Saturno, una historia visual

Saturno se concibió también como una historia visual en el que el artista se desnudó por primera vez en uno de sus clips musicales. El vídeo fue dirigido por su hermano Salvador Moreno (BAM) y producido por DEAR WONDER. El video de Saturno se rodó los días 18 y 19 de julio de 2017 en Madrid y Humanes

"Saturno habla sobre el desamor, sobre aquello que las personas destruimos sin querer. Es una canción que nos recuerda lo importante que es pedir perdón cuando toca antes de que sea demasiado tarde" confesaba en las entrevistas promocionales aquel 2017.