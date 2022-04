Jorge Javier Vázquez critica a Pablo Alborán en ‘Sálvame’ y las redes se le echan encima

"Que hablen de mí aunque sea mal". Ese es el dicho que parece haber aplicado a la perfección Jorge Javier Vázquez en la última edición de Sálvame. Con el programa en uno de sus datos de audiencia más bajos, el presentador ha querido recordar lo que sucedió con Pablo Alborán tras la muerte de Mila Ximénez.

El conductor del programa de Mediaset aseguró sentirse decepcionado con el solista malagueño cuando tras el fallecimiento de su habitual colaboradora le pidió "algo de él para decirle adiós" sin obtener la respuesta esperada.

"En algún momento tenía que contarlo y compartirlo con toda la audiencia. Desde hace algún tiempo me pone muy frio cuando le veo. Mila Ximénez, que amaba a Pablo Alborán, estaba todo el día dándonos la vara con él y el día que se va Mila este programa intentó por todos los medios obtener algo de Pablo Alborán para decirle adiós a Mila y nos fue imposible" explicaba el presentador.

"Lo intentamos por todos los medios y ya sabéis cómo se pone este programa cuando quiere conseguir algo. Nos conformábamos con cualquier cosa, con un audio, con un vídeo, con cualquier cosa. Fue una decepción general" aseguraba Jorge Javier Vázquez. "No es una lista de reproches, es una decepción, de la marcha de Mila era imposible no enterarse. Me dolió mucho y a todo el equipo que sabía de la pasión de Mila por Pablo" concluía.

La respuesta a estas críticas en público en uno de los horarios de máxima audiencia en Telecinco ha tenido una respuesta casi inmediata. Tanto Mila como Pablo Alborán se han convertido en tendencia en las redes sociales pero de una forma que Jorge Javier Vázquez no se esperaba.

Mila, no dejaré nunca de cantarte. Gracias por tus sonrisas y tus buenas energías. Así te voy a recordar siempre. Un beso enorme a toda la familia. pic.twitter.com/v0ZPkaRqb5 — Pablo Alborán (@pabloalboran) June 23, 2021

Porque los usuarios de Twitter se han volcado en la defensa del cantante malagueño con diferentes pantallazos del mensaje de despedida que le dedicó a la fallecida y hasta declaraciones en televisión cuando le abordaron en la calle.

Todo ello rodeado de muchas críticas por utilizar el fallecimiento de Mila para generar una mala opinión hacia Pablo Alborán cuando la mayoría de usuarios coinciden en que nadie puede obligar a otra persona a participar en un show mediático provocado tras una muerte.

De momento Pablo Alborán guarda silencio y no ha contestado a las críticas.