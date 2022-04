Becky G y Karol G fichan a Mia Khalifa y Angus Cloud (Fez, Euphoria) para el vídeo de ‘MAMIII’

Hace casi 4 días desde su estreno en el canal oficial de Becky G y no se baja de las tendencias de la principal plataforma de vídeo. La nueva canción de la solista junto a Karol G está levantando una gigantesca polvareda no sólo por su letra repleta de dardos (¿a quién irán dirigidos?) sino también por el reparto que protagoniza el clip.

Hablamos, como no podía ser de otra forma, de MAMIII, la más reciente colaboración entre dos de las artistas femeninas de mayor relevancia en el panorama musical latino. Las dos G del universo urbano han unido sus talentos en esta propuesta reggaetonera que ha contado con la interpretación de Mia Khalifa (la ex estrella de cine para adultos y actual pareja de Jhay Cortez) y Angus Cloud, el actor que da vida a Fez en Euphoria.

Con este reparto espectacular y con una idea sencilla para mostrar en un videoclip ha cobrado vida MAMIII en el que dos mujeres se toman su peculiar revancha tras salir de una relación tóxica con infidelidad incluida según escuchamos en la propia canción.

Las interpretaciones sobre lo que puede ser real o no en este tema se han disparado casi desde el día de su estreno y ya son casi 6 millones las reproducciones que acumula el videoclip desde su estreno. Cada palabra, cada verso es puro fuego e incluso la mención a Paquita la del barrio es una auténtica delicia para lxs incondicionales tanto de Becky G como de Karol G.

En su Instagram, Mia Khalifa comentó la experiencia de participar en el rodaje: "REPÍTELO, MAMIII <3 GRACIAS por este himno a @iambeckyg @karolg @ovyonthedrums. Salió en mi cumpleaños y no ha pasado un día en que no la escuche, así que siento que manifesté esto. Gracias por dejarme ser parte de este icónico proyecto, estoy aún en la nube Angus".

letra de mamiii de becky g y karol g Yo te di mi corazón Lo pisaste con tu egi Ya sé que fui mucha mujer y no lo viste por pendejo O-O-Ovy On The Drums Salud, mami Ah, ah, ah, ay Lo que no sirve que no estorbe Te metiste autogol por torpe Te quedó grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby (Chi) Sin Visa ni pasaporte (No) Mandé tu falso amor de vacaciones (Chi, chi, chi, chi, chi, chi) Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerda' No me vuelvas a llamar, que hasta boté el cеlular De lo tóxico que erеs, se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más (Chi) Llegué pa'l party, saca la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa'trás, ni pa' parquearme Tengo a uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche (No, no) No me llames, que mi número cambié (Cambié) Si quieres que te lo dé (Dé) Llama 1-800-jódete No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié (Cambié) Si quieres que te lo dé (Dé) Llama 1-800-jódete (Jódete) No me vuelvas a llamar, hasta boté el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial Lo que se va, se va, ah-ah Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más (Ey) Ay, yo lo lamento (Ah) Tu' gana' de volver (Ey) murieron en el intento (Ah) Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento (Papi) Te veo en la' rede', no puedo creerlo, qué pena de ti (Pena de ti) Yo que fui buena y tú qué gonorrea pagándome así (Nea, qué gonorrea) Rata de dos patas, lo dijo Paquita Un animal rastrero (Jaja) Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú ere' un cuero (Cuero) No digas "Te quiero," mejor sé sincero (Ey) No digas "Te amo" (Ah) porque eso fue en vano (Ah) Llorando estaba' tú y como no te salí Andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí (Chi) No me vuelvas a llamar, hasta boté el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial Lo que se va, se va, ah-ah Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Ouh Repítelo, mami "Que a veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera por algo más rico" KAROL G y Becky G It's the real G's, baby (Jaja) Ovy On The Drums

La canción se estrenó el pasado 10 de febrero pero hemos tenido que esperar más de dos meses para que cristalizara la grabación de este clip que resume una propuesta audiovisual muy hot con un irresistible ritmo bailable y letras muy pegadizas que pueden convertirse en todo un himno del empoderamiento de la mujer ante las relaciones tóximas en una actitud de fuerza, independencia, positivismo y estilo.

MAMIII fue producido por el hitmaker Ovy on the Drums y escrito por Ovy, Becky G, Karol G y Elena Rose. Ninguna de las dos artistas decidió aparecer en el clip: "Siempre he dicho que juntas somos más. Cuando las mujeres se unen y trabajan juntas… ¡El efecto es tan poderoso y significativo! Karol y yo llevábamos mucho tiempo esperando este momento, pero sabíamos que la canción tenía que ser perfecta y tenía que representar nuestros espíritus y corazones" expresó en su momento Becky G.