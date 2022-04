Esta semana Los Frequencies, Ed Sheeran, J Balvin, Álvaro de Luna y Harry Styles están en la gloria

El Sábado de Gloria casi toda la gloria en la lista fue para Lost Frequencies y Calum Scott: el DJ belga y el cantante británico alcanzaron el número uno con Where are you now, siete años después del primer y anterior liderazgo de Felix de Laet con Are you with me. Pero otros artistas saborearon también algo de esa gloria. Lo que lograron Ed Sheeran y J Balvin ocurre muy escasas veces: insertaron simultáneamente dos nuevas canciones en el chart: Sigue, la entrada más fuerte de la semana (directa al #22), y Forever my love (#29). Lo cual permite que el pelirrojo acumule a día de hoy cuatro singles en el ránking y el parcero dos. También es novedad en lista As it was, de Harry Styles, que se estrena en el #26. La subida más importante es la de Álvaro de Luna y Levantaremos al sol, que avanza ocho posiciones hasta quedarse en el #21. El récord de permanencia no cambia de manos: sigue en poder de The Kid Laroi y Justin Bieber con Stay, que suma ahora su semana número 34 (dos de ellas en primera posición) y ahora se coloca en el #32. En el vídeo de arriba Tony Aguilar presenta el vídeo con el repaso completo en imágenes.