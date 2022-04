Selena Gomez, Camila Cabello y ¿una colaboración?

Los fans de Camila Cabello y Selena Gomez están revolucionados. Y es que parece que entre ambas existe una gran amistad que, quién sabe, quizás lleven también a la música.

Todo comenzó hace unas horas cuando nuestras protagonistas compartieron un vídeo en TikTok en el que aparecen después de cenar con una copa en sus manos. Y parecen pasárselo muy bien.

Como era de esperar, el vídeo ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Quiere decir esto que pronto escucharemos una colaboración Selena x Camila? ¡Es posible! Aunque de momento no hay nada confirmado. Lo que sí está claro es que van a seguir apoyando sus respectivos proyectos. De hecho, en la descripción del vídeo Selena añade un "Escuchad Familia lol", haciendo referencia al nuevo álbum de su compañera.

Selena Gomez junto a Camila Cabello vía TikTok. pic.twitter.com/q0B9EpmUez — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) April 20, 2022

No es la primera vez que estas dos artistas muestran su apoyo mutuo en público. De hecho, hace un año, la intérprete de Familia compartió un stories en el que aparecía escuchando Lose You To Love Me, el tema que lanzó Gomez. "Llego tarde pero Selena Gomez, qué canción tan bonita, honesta y sanadora", decía Camila.

Además de coincidir cuando Cabello formaba parte de Fith Harmony, estamos seguros de que los mensajes no han cesado entre ambas. Por ello han regalado a sus fans este divertido vídeo de TikTok que demuestra que la música les ha llevado a construir una bonita amistad. Lo que muchos piden (y suplican) es que lleven esta unión a una canción y juntas arrasen con la colaboración a nivel internacional. "Estoy alterada entienden que Selena Gomez y Camila Cabello están juntas", dice @wdwxcamila. "hermanas a manifestar para que Camila Cabello y Selena Gómez hagan una colaboración y canten en español", añade @nattwheel.

Lo último que escuchamos de Camila es su álbum Familia, un trabajo capaz de trasladarnos a un viaje de emociones con muchos ritmos latinos. Por su parte, Selena también se adentró en sus raíces latinas en su proyecto más reciente. Revelación llegó al mundo en marzo de 2021 para convertirse en su cuarto EP con unas colaboraciones que claramente demuestran que está muy al tanto de la escena.

Y a ti, ¿te gustaría escuchar a Camila y Selena en una misma canción?