Eduardo Navarrete abandona ‘Maestros de la Costura 5’ y las redes sentencian: “¿Alguien se lo cree?”

La semifinal de Maestros de la Costura 5 ha dado para mucho. A un solo programa de saber quién será el ganador oficial de la edición -y sobre todo, de saber si será novato o veterano-, la última entrega antes de su última emisión del año ha dejado una nueva baja: Eduardo Navarrete.

Este nuevo capítulo del talent prometía un último expulsado antes de la gran final, y el manchego se encontraba entre ellos. Su propuesta no ha terminado de gustar al jurado, que mientras le comunicaban a otros aprendices su paso a la final con sus respectivas consecuencias -y si no, que se lo digan a Borja-; también dejaban a Pablo y a Eduardo como los dos propuestos para abandonar de manera definitiva el programa.

Cuando Lorenzo Caprile iba a decir el nombre del último expulsado antes de la final, Navarrete cortaba en seco el clímax del programa para decir una reveladora información:

"En primer lugar, estoy súper feliz y súper agradecido de haber vuelto aquí con vosotros. Habéis hecho que me reencuentre con la costura después de mucho tiempo, me lo he pasado súper bien, me ha encantado venir, me ha gustado conoceros más…" empezaba el diseñador. Algo parecía no ir como se esperaba, y terminó de demostrarlo continuando su alegato.

"Yo gracias a vosotros y a mucho trabajo he conseguido hacerme un hueco en este mundo, entonces yo quiero dejar esta oportunidad a mi compañero Pablo, quiero que lo aproveche", decidía el diseñador. Aun sin conocer el veredicto del jurado, que podría haber resultado favorable para su compañero de todas maneras, decidió retirarse del concurso para asegurarse de ser él el que se fuese en la semifinal y evitar dejarlo todo al azar.

La presentadora le instó "a contar hasta 10" para pensárselo mejor, aunque los jueces constataron que lo decía de corazón. Pablo, por su parte, se limitaba a mantener silencio para luego agradecerle profundamente el gesto que había tenido su homólogo de edición con él. De este modo, Eduardo cogía su máquina de coser y se iba de Maestros de la Costura a las puertas de la gran final; siendo el último veterano de esta edición tan particular en ser expulsado -o, siendo concretos, el segundo abandono de esta quinta entrega-.

Las redes, críticas con el tema

Aunque aparentemente es un acto honorable hacia su compañero, hay parte de la audiencia que no lo ha visto demasiado bien. Mientras sí que ha habido gente que ha aplaudido su decisión, otros no se han terminado de creer que se esperase a decirlo al final de la prueba; justo cuando podría tener claro por los comentarios previos de los jueces que él sería el expulsado. Estos son algunos de los comentarios:

Esto de Eduardo sabiendo que se iba es un poco lamentable... #MaestrosDeLaCostura — • (@UnDiaDel87) April 19, 2022

Pero a ver...Eduardo que tu no tienes que decidir nada, que te iban a echar si o si. #MaestrosDeLaCostura — Aly Imperfecta (@Remedios_29) April 19, 2022