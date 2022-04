En España 2000 bebés pierden la vida pasadas las 24 semanas de embarazo o en su primer mes de vida. Una cifra que impacta por el dolor que supone perder a un hijo, y más en esas circunstancias. Es lo que les ha ocurrido a Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Han dado la bienvenida a su melliza, pero el niño no ha sobrevivido.

En Sálvame han querido hablar de esta situación tan complicada que supone perder un bebé y lo ha hecho contactando con la que fuera compañera del programa, Virginia del Río. Ella perdió a su hijo Uriel en la semana 39 de gestación.

“A priori es un duelo muy difícil, es un duelo muy específico, porque tiene el inconveniente de que es como un duelo poco autorizado. De hecho, podemos ver que sabemos muy poquito de las circunstancias en las que ha fallecido el bebé, pero todos tienden a decir, ‘es joven, tendrá más’. Es algo que se dice desde el cariño, desde el ánimo de apoyar, de dar un poco de aliento, pero la realidad es que un hijo nunca sustituye a otro”, contaba la periodista que demandaba que este tipo de dueles sea más visible.

“En este caso, Georgina y Ronaldo esperaban dos hijos y ha fallecido uno, con lo cual, evidentemente, el tener que criar a su hija, la ilusión y la alegría que les va a dar su hija les va a ayudar con el duelo de su hijo. Pero el duelo de su hijo existe y lo tienen que trabajar y transformar para seguir adelante y aprender a vivir con ese dolor”, añadía dejando claro que la niña no va a sustituir al hijo.

Experiencia personal

Virginia no ha dudado en compartir su caso. “Fue muy dramático para mí”, aseguraba antes de explicar que tuvo un embarazo sano y normal. “Llegó un día en el que me levanté y dejé de notarle, no le notaba y eso era muy raro porque se movía muchísimo y dicen siempre que los movimientos son síntoma de bienestar fetal. Yo el día antes, de hecho, tuve monitores con mi ginecólogo y le dije que se movía muchísimo y me dijo que eso era buena señal”, recordaba sobre aquellos días.

Pero al día siguiente dejó de notarlo y siguió lo que le habían contado en estos casos, tomar dulce, recostarse sobre el lado izquierdo, pero nada cambió. Finalmente consultó con su ginecólogo que estaba tranquilo porque la había visto el día antes, pero la recomendó que fuera al hospital para quedarse tranquila.

“Fui al hospital y me cambió la vida”, reconocía Virginia, “en un monitor solo encontraron mi latido, no encontraban su latido y al hacerme una eco, me dijeron ‘lo siento, no hay latido’, y en ese momento empezó otra vida para mí. Se cerró la que había vivido hasta ese momento y empezó otra en la que he tenido que aprender a caminar de nuevo, en sentido figurado, echándole de menos. Tenía un hijo a punto de abrazarlo, tenía una vida planeada con él, toda mi vida orquestada entorno a él”.

Ella tenía planeada una familia monoparental que en un instante desapareció. “Se puede volver a ser feliz si haces un duelo saludable, pero se vuelve a ser feliz de otra manera. Vuelves a ser feliz con tu hijo siempre en tu corazón”, reconocía. Ella tuvo una psicóloga que le ayudó a llevar el duelo y asegura que es bueno seguir hablando de tu hijo.

Duelos distintos

Jorge Javier Vázquez le preguntó si era recomendable despedirse del bebé perdido. Virginia explicó que ella, en ese momento, no estaba preparada para verlo y decidió no hacerlo porque no quería quedarse con esa imagen que podía marcarle el resto de su vida. Sí lo vio su hermano que le hizo una foto. Tiempo después fue capaz de ver esa imagen.

Ella ahora está involucrada en proyectos que ayudan a sobrellevar este duelo perinatal que es tan importante para no quedar dañado psicológicamente de por vida. A día de hoy es complicado saber lo que ha sucedido y aunque ahora se han empezado a instaurar protocolos de ayuda psicológica, hace cuatro años, cuando ella pasó por esto, no existía.

Ahora les toca al futbolista y la modelo pasar por su propio duelo, que será el suyo, porque cada uno lo vive de una manera.