Nuria Roca y Aida Folch, las ‘madres’ que desmontan mitos sobre los remedios caseros que muchos utilizamos

Nuria Roca se ha estrenado en la nueva temporada de Madres que ya podemos ver en Amazon Prime Video. Se ha unido al equipo del Hospital Los Arcos como cirujana y se ha convertido en la jefa de Aida Folch que ha abandonado pediatría por esta otra especialidad en la que su madre era una eminencia. Ha tenido que empezar de nuevo y ha pasado a ser residente de primer año.

En esta nueva temporada se enfrentan a nuevos casos y problemas y aunque puede que su relación en la serie no sea la más idílica, en la vida real, parece que la cosa cambia radicalmente.

Ambas han grabado un vídeo para desmentir o confirmar mitos sobre aquellos remedios caseros que se han pasado de boca a boca de una generación a otra.

¿Mito o realidad?

“Sabes que el ajo sirve para todo, ¿no? Tenía un herpes en la boca y me puse el ajo directamente en el herpes y se me quemó”, empieza diciendo la doctora Zavala. “Pero, ¿quién te dio ese remedio?”, preguntaba atónita su compañera. “Lo vi en internet”, contestaba la actriz. Y claramente, es un mito falso.

“Mi abuela me enseñó que cuando te quemas con la sartén -yo me he quemado con el aceite miles de veces- coges un trozo de patata y te la restriegas y no te sale la ampolla”, contaba en su turno Nuria Roca. En este caso podemos apuntarlo porque realmente es un remedio efectivo.

Aida Folch también heredó de su madre o su abuela la idea de echarse vaselina en las pestañas. “Eso tendría que haber hecho yo y no serían postizas”, apostillaba Nuria. Otro remedio que sirve.

Para el tema del sol, también circulan muchos remedios caseros. Nuria ha hecho mención de uno de ellos: “Para tomar el sol, a una crema hidratante normal le ponías unas gotitas de mercromina, que es como betadine, y luego, otra de las burradas que hacíamos era pringarnos la cara de Coca Cola”. Mejor borrarlo de la memoria.

Seguro que todos tenéis algún remedio casero, habría que comprobar si es realidad o mito.