Aida Folch sobre ‘Madres’: “¡Por Dios, que a nadie le toque una doctora como yo!”

Durante el confinamiento pudimos ver Madres en Amazon Prime Video. Ahora ha llegado el momento de estrenar en abierto, en Telencinco, esta serie que nos sumerge en la vida de varias madres que tienen que enfrentarse a las duras enfermedades de sus hijos. Cáncer, anorexia, coma… dramas que harán derramar más de una lágrima.

Belén Rueda, Rosario Pardo, Mónica Cruz o Carmen Ruiz son las madres que están al frente de este proyecto que se basa en la emoción, algo para lo que estamos especialmente sensibilizados en la situación de pandemia que estamos viviendo.

Aida Folch es la doctora con pocas habilidades sociales que tiene que lidiar con todas ellas. Era hipocondríaca antes de empezar a grabar la serie y no ha cambiado.

¿Sensaciones previas al estreno?

Espero mucho del público y que la vean también en abierto los que ya la hayan visto y les haya gustado y me hace especial ilusión que sea en abierto porque se estrenó en Amazon durante el confinamiento, eran otras circunstancias, cada uno veía los capítulos… Me hace ilusión comentar con el público cada capítulo por twitter, ver lo que dicen, es como vivirlo más al día.

Gran médico, pero algo huraña, ¿la versión femenina de Dr House?

Eso es lo que dije en su día como el cliché de tía dura, pero en el caso de Olivia tiene un camino y un recorrido muy bonito. Es una persona dura y puede parecer fría, pero vamos a ir entendiendo por qué es como es y vamos a verla vulnerable, tierna y frágil, también.

Hablando de series de médicos, ¿cuál es la tuya de referencia?

A mí me gustaba mucho Anatomía de Grey.

Un montón de temporadas, ¿las has visto todas?

No, todas no, llegó un momento en el que ya me perdí y me cansé. Pero de las primeras temporadas, sí, me encantaron, la verdad que me divertía mucho.

Una actriz cuando hace una serie de hospitales, ¿se vuelve hipocondríaca?

Yo creo que ya lo era antes de hacer esta serie. Yo soy super, super aprensiva y por un análisis de sangre, lo más mínimo, yo me asusto en seguida, así que, cuando le dije a mi familia y a mis amigos que iba a hacer de doctora se rieron de mí. No podría, es un trabajo muy vocacional y que valoro muchísimo pero que yo sería incapaz.

En los últimos meses, los sanitarios han cobrado mucho protagonismo en nuestro país, ¿te ha hecho sentir diferente con tu personaje?

Yo solamente he pensado: ¡Por Dios, que a nadie le toque a una doctora como yo! porque creo que se necesita, aparte de ser un super profesional, también creo que en esas situaciones donde estamos todos muy vulnerables, luchando entre la vida y la muerte, se necesita don de gentes y gente agradable al frente.

Tu personaje es muy radical: Lo peor es lidiar con las madres, ¿las has llegado a entender?

Claro que sí. Yo creo que esta serie es lo que enseña de alguna manera, por lo menos lo que yo veo. A mí me ha ayudado a entender mejor a la mía y creo que eso es un poco lo que está pasando cuando la gente ve la serie, que ves que hagan lo que hagan nunca serán perfectas y que les pedimos demasiado.

La anorexia como uno de los temas fundamentales, ¿qué es lo que más te ha impresionado de esta enfermedad?

La anorexia es una enfermedad que está demasiado presente en nuestra sociedad que, además, tiene un gran estigma y creo que a nivel sociedad somos partícipes y no ayudamos nada. Creo que habría que hacer más campaña y querernos tal cual somos. Es una enfermedad mental muy difícil de curar y me gusta cómo está abordada en la serie porque se hace desde el máximo respeto y, además, ha habido mucha gente con esta enfermedad que nos ha dado las gracias.

También tienes que lidiar con cáncer en gente muy joven, ¿es posible no sentirse frustrado ante situaciones así?

Es imposible si tienes un mínimo de empatía ver a gente que está enferma muy a su pesar siendo tan joven, siempre es un motivo para venirte abajo. Siempre hay que remar a favor y hacer todo lo posible.

Una serie con mucha mujer en el equipo, ¿eso repercute en algo?

Yo creo que la gente está contada desde un punto de vista femenino. Las directoras son mujeres y quienes encabezamos el reparto también y yo creo que esa energía está ahí y la manera de contar lo que nos pasa, lo que queremos en distintos puntos de vista femeninos, que no todos son iguales.

Un Padres, ¿hubiera dado una visión muy diferente?

No, no, para nada. Creo que no es una serie que va de guerra de sexos, de hecho, hay muchos personajes masculinos. Simplemente que se cuentan las historias de distintas mujeres que tienen otros contextos. No es lo mismo Marian, que Luisa que Olivia, son tres tipos de mujeres muy distintas a las que les preocupan distintas cosas y creo que el espectador puede identificarse con cualquiera de las mujeres que hay en la serie.

Habrá segunda temporada, ¿llegará el coronavirus al hospital?

En la segunda temporada no creo porque la rodamos antes de la pandemia, pero, quizás, más adelante sí porque es un tema de actualidad y real.

¿Cómo lo has vivido tú?

Mal, la verdad que muy mal. Me parece todavía que es una película de ciencia ficción y una pesadilla. Llevo la mascarilla con toda la responsabilidad porque creo que hay que ser solidario, pero no deja de parecerme muy, muy triste esta situación.

¿Te has llegado a aprender la canción de Amaral que suena en la sintonía?

Hombre, por supuesto. Me transmite bastante esperanza que creo que es lo que quiere transmitir la serie. Esperanza y alegría a pesar de todo.

¿Qué ha sido lo más difícil?

Las jornadas de trabajo y aprenderme algunas palabras médicas.

¿Qué es lo primero que te dijo tu madre al verla?

Vaya tela.