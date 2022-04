Miriam Rodríguez, sobre su nuevo disco: “Estoy haciéndolo con gente a la que admiro y quiero”

El nuevo disco de Miriam Rodríguez está en marcha y podría estar más cerca de lo que nosotros nos pensamos. La solista acaba de actualizar a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales el estado de su nueva aventura musical y la cantante le está poniendo la máxima pasión y todo su corazón.

"De cantaros las canciones que escribí, me gusta saber que estamos haciendo un disco en el que forma parte gente a la que admiro y quiero, me divierte escuchar lo que tenemos. Me hace feliz. Me siento afortunada. El proceso es largo, pero maravilloso" ha escrito la intérprete en sus redes sociales.

Y su resultado parece que le está gustando mucho. "Me gustaría que supierais que me muero de ganas porque las podáis escuchar, las puse en el coche a tope con mis primas, también. Ya se las saben. Y eso también me gusta. Bueno, me encanta. Me conecté al zoom con Wendy y Nico para seguir trabajando en canciones nuevas desde el escritorio donde me grababa covers con 11 años" avanza sobre su nuevo álbum.

Lxs primerxs afortunadxs ya han podido disfrutar de un disco del que de momento se mantienen muchas incógnitas como su título, su listado de canciones, sus posibles colaboraciones y sobre todo su fecha de lanzamiento.

Esta actualización del estado de su nuevo proyecto musical ha llegado durante un breve paréntesis de desconexión: "10 días de desconexión con los míos, con mi familia, con mis amigos. Cantamos hits de Juan Magan y bailando bachata me reencontré con gente maravillosa que veo en los conciertos cuando me subo al escenario, qué suerte la mía, la verdad.

La ex concursante de Operación Triunfo quiere celebrar por todo lo alto sus primeros 5 años en el mercado discográfico después de que participara en la edición 2017.. Desde entonces ha ido publicando un álbum de estudio cada dos años: desde Cicatrices (2018) a La dirección de tu suerte (2020). Y parece que en 2022 Miriam Rodríguez no va a fallar a su cita con sus miles de seguidores por todo el país.

Estamos deseando disfrutar de sus nuevas canciones en este año rompiendo así su ausencia musical de lo que llevamos de año. Porque su último hit fue su colaboración con Melendi. ¿Le devolverá el favor el asturiano?