Miguel Bosé estará presente en ‘Supervivientes’ gracias a Charo Vega y su amuleto

Los concursantes de Supervivientes están a punto de saltar del helicóptero y emprender la que será su gran aventura vital. Un reto de supervivencia que sacará lo mejor y lo peor de ellos, es lo que sucede cuando se vive una situación extrema como esta.

En las últimas horas han estado preparando sus petates con las cosas imprescindibles para llevarse a la isla. Entre sus pertenencias, cada uno de ellos llevará un objeto personal, un amuleto que les ayudará a acordarse de los suyos en cada momento.

Conociendo estos amuletos hemos descubierto que Miguel Bosé estará presente en la isla y no porque su ex, Nacho Palau, sea uno de los participantes. No, estará presente de otra manera.

El amuleto de Charo

“Mi objeto personal es bastante particular, tiene su historia”, aseguraba Charo Vega que también ha decidido llevarse al concurso al cantante.

“Hace unos meses vi en el Instagram de Miguel Bosé, Planeta Bosé, una foto del año 77 en la que llevaba este pañuelo. A mí me lo regaló, no en el 77, sino en el 80, que estábamos de gira. Me dio por mirar en una bolsa que tengo de cosas que no uso y apareció el pañuelo y eso es que me lo tengo que llevar sí o sí. Y aquí estoy yo, con mi pañuelo de mi Bosé”, relataba la habitual de la prensa del corazón por su amistad con Carmen Ordóñez, Isabel Pantoja o Lolita.

El amuleto de Nacho

Mientras ella se lleva a la isla un pañuelo de Bosé, Nacho Palau se lleva un regalo de sus hijos. “El objeto personal, al final me dio la idea yo creo que lo típico. Me dieron un peluche y me lo entregaron así firmado: “Te quiero papi”. Se me cae la baba, yo ahí cuando lo vi firmado”, contaba emocionado recordando a sus mellizos.

Así que, por partida doble, Bosé se ha convertido en uno de los protagonistas involuntarios del concurso. Veremos cuánto sale a relucir en el concurso y, sobre todo, si acaba uniendo o separando a Charo Vega y Nacho Palau.