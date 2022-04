Sergio Vallín, guitarrista de Maná: ‘Hay muchas voces en América Latina que merecen ser amplificadas”

Sergio Vallín soñaba en su niñez con tener una guitarra Gibson, uno de los modelos más exclusivos de este instrumento, pero no se la podía permitir. Ahora, el guitarrista de Maná tiene su propio diseño, su primera guitarra Gibson signature: la nueva Sergio Vallín 1955 Les Paul Goldtop del Gibson Custom Shop Murphy Lab. Un reconocimiento a su trabajo dentro de una de las bandas más influyentes de la música latina con la que ha ganado 4 premios Grammy, 8 Grammy Latinos y 19 premios Billboard. Su sonido es universal, amplio e innovador, y su trabajo como solista, productor/arreglista lo ha llevado a colaborar con algunos de los más grandes pesos pesados de la industria, como Santana o Alejandro Sanz.

Vallín se suma así a más de una veintena de artistas que ya tienen guitarras Gibson con su nombre, entre ellos Jimmy Page, Peter Frampton, Elvis Presley y Johnny Cash. El instrumento ya está disponible en todo el mundo a través distribuidores autorizados de Gibson y en su web.

"Me siento agradecido y honrado, una Les Paul con mi nombre, no lo puedo creer", dice Sergio Vallín. "Esta guitarra es una extensión de mis manos y de mi alma. Recuerdo haber visto a Les Paul tocar en un show en la ciudad de Nueva York, y cuando lo conocí en el backstage me dijo: 'si dejara de tocar, me moriría'. Me siento honrado de continuar con el legado de Les Paul, y agradezco a Gibson por honrar no solo mi trabajo, sino también por reconocer la importancia de la música latina", dice el músico en un comunicado enviado por la compañía.

Sergio Vallín 1955 Les Paul Goldtop | Gibson Custom Shop

Se trata de un reconocimiento sin igual a la trayectoria de un músico de su procedencia, como él mismo reconoce: "Para los músicos latinos es muy difícil imaginar la idea de tener un modelo signature de Gibson, y espero que este sea solo el primero de muchos, porque hay muchos guitarristas y músicos increíbles en América Latina que merecen que sus voces sean amplificadas y honradas por una marca de guitarras que todos amamos tanto".

"Esta guitarra es el resultado de un esfuerzo de equipo. Está inspirada en una Les Paul de 1955 que tengo, y el equipo de Gibson trabajó duro para construir la mejor guitarra posible inspirada en mi propia guitarra", continúa Sergio. "Tiene un humbucker y una P-90, que multiplica el espectro sonoro. Tiene un Bigsby, que la convierte en una guitarra muy versátil. Es más ligera que una Les Paul de los 50, pero tiene mucha potencia".

Sergio Vallín y su nueva 1955 Les Paul Goldtop del Gibson Custom Shop. / Gibson

Sergio cree firmemente en la importancia de invertir en la comunidad que lo inspiró a convertirse en músico. En 2018, Sergio fundó MANOS Guitarra y Arte, una escuela dedicada a la música ubicada en su ciudad natal de Aguascalientes, México. Esta organización facilita el acceso de los estudiantes a guitarristas y músicos, tanto nacionales como extranjeros, para que puedan enriquecerse y aprender a formarse profesionalmente.

Como fundador, tiene muy claro qué quiere conseguir con ella: "El objetivo principal de la escuela es preparar a los estudiantes para ser músicos y artistas de excelencia y que los estudiantes toquen mucho y se sientan felices expresándose a través de la música". La música es un lenguaje universal", añade Sergio. "A través de la música hacemos latidos del corazón, que permiten sanar, que provocan cambios, y por ende un futuro mejor para nuestro mundo."