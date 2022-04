Becky G pone nombre y fecha a su nuevo disco: ‘Esquemas’ se lanzará el 13 de mayo

2022 está siendo un año increíblemente emocionante para Becky G a quién ya hemos visto sobre el escenario de la ceremonia de entrega de los Oscar cantando junto a Luis Fonsi We don't talk about Bruno (No se habla de Bruno) y también junto a Karol G en uno de los festivales más importantes a nivel internacional: Coachella. Y por lo que acaba de anunciar en sus redes sociales esto solo acaba de empezar. La artista ya ha puesto nombre y fecha a su nuevo disco de estudio.

Esquemas verá la luz el próximo 13 de mayo. Un álbum del que de momento ya hemos podido disfrutar de un exitoso adelanto como está siendo Mamiii. Un alegato al empoderamiento femenino en el que lanzan algún que otro mensaje a sus exparejas e incluso rinden un pequeño homenaje a Paquita la del Barrio.

A comienzos de año, la intérprete ya dejó claro que no iba a pasar otro año sin música: "Quería compartir con ustedes que, aunque el año pasado me visteis muy ocupada trabajando en distintos proyectos fuera de la música, quería decir que la música siempre ha sido y seguirá siendo mi prioridad. Aunque el año pasado ya tenía canciones grabadas, estos últimos días en el estudio la he vuelto a escuchar y estoy obsesionada con ellas".

De momento se desconoce casi toda la información que atañe a este proyecto discográfico: ni listado de canciones, ni nombre de las mismas y tampoco las posibles colaboraciones que seguro las habrá. Porque en 2021, Becky G colaboró con varios artistas en canciones Mal de amores, Wow Wow o Fulanito. Incluso, participó junto con Nathy Peluso y Nicki Nicole en el single Pa' mis muchachas de Christina Aguilera o con Thalía en Baila Así, estrenada el pasado 25 de enero.

Por ahora hemos podido conocer varias canciones de su nueva aventura musical. No solo Mamiii, su colaboración con Karol G, sino también su apuesta con más sabor latino y electrónico, No mienten, que acaba de ver la luz al mismo tiempo que su álbum ya se puede reservar en las principales plataformas de venta.

Como decíamos al principio, la agenda de la solista ha estado repleta en estas semanas en las que no ha parado de cantar en directo ya fuera su pripia canción en Coachella 2022 o el hit de la película Encanto en los Oscar junto a otra de las voces latinas del momento: Luis Fonsi. Además ambos contaron con la colaboración de los colombianos Carolina Gaitán y Mauro Castillo quienes pusieron voz en la película original y estuvieron presentes en la actuación.