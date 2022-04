Maxi Iglesias vuelve a estar soltero y puede que haya sido sustituido por Kerem Bürsin

Todo aquel que haya visto Hasta que nos volvamos a encontrar en Netflix ha podido comprobar la química que hay entre Maxi Iglesias y Stephanie Cayo, sus protagonistas. De hecho, su relación sentimental en la película traspasó la ficción y se convirtió en algo real tras el divorcio de la peruana.

Tuvieron reticencias para confirmar su relación, pero finalmente lo hicieron y no dudaron en hablar de lo importantes que eran el uno para el otro y lo felices que estaban juntos.

“El filósofo británico Francis Bacon dijo que la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Si quién tiene un amigo, tiene un tesoro, entonces cuando es mucho más que una amiga, ¿qué hay más que un tesoro?”, llegó a escribir el actor en sus redes.

Parecía que la actriz había venido a acabar con la soltería de nuestro actor español, pero no ha sido más que un espejismo porque ya han dejado de ser pareja. Maxi Iglesias vuelve a estar soltero.

“Nuestra relación ya no sigue, pero la historia de amor sigue en la película y estamos tan contentos los dos de que nuestro amor haya traspasado tantos corazones”, confirmaba ella a Europa Press cuando acudió al desfile de Rosa Clará en la Bridal Fashion Week de Barcelona.

Stephanie Cayo, en el desfile de Rosa Clará. / Jordi Vidal/Getty Images

No ha querido dar muchos detalles sobre lo que ha propiciado esta ruptura. “Esas cosas pasan, ¿no? Somos amigos, nos queremos mucho”, aseguraba sin entrar en más cuestiones.

¿Nueva relación?

Ahora los rumores de los últimos días la relacionan con Kerem Bürsin, el actor turco que nos enamoró con Love is in the air que estuvo recientemente en el Festival de Málaga desplegando encanto.

“Lo he conocido y me parece que es un gran tipo, pero todavía no lo conozco mucho, entonces digamos que todavía no lo he conocido muy bien”, explicaba Cayo sobre él sin entrar a confirmar o desmentir si entre ellos ha surgido algo. “Me parece muy guapo”, añadía sin entrar más en el tema.

Y ya que estaba en un evento relacionado con novias, no podía dejar de hablar de lo que ella busca en una pareja: “Me gustan los hombres inteligentes, y creo que tiene que ser un hombre que sepa qué es lo que quiere, que haya vivido muchas cosas y sea una persona madura que te va a sumar y te va a acompañar y se van a acompañar mutuamente. Es como un buen equipo”.