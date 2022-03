Maxi Iglesias se mete en el bolsillo a todas las madres trabajadores con la historia de una amiga suya

Una de las asignaturas pendientes en muchas familias es la igualdad real entre hombres y mujeres a la hora de enfrentarse al día a día de las tareas domésticas, cuidado de hijos y renuncias profesionales. Lamentablemente todavía se cargan muchas de esas cosas sobre las mujeres.

Aunque no siempre es así y Maxi Iglesias ha compartido un ejemplo con el que muchas madres trabajadoras habrán suspirado esperando que algún día sea algo más generalizado.

“Uno de los hombres que más admiro… responsable junto con su esposa @alejandraespinoza de hacer crecer a otro "pequeño" gran hombre…”, empezaba contando junto a unas fotos en las que sale él con ese padre y ese hijo.

Una historia de igualdad

“Hoy, en una ciudad que no es donde viven, ella trabaja, y él, se encarga de las cosas de la casa, recoger al niño del cole y celebrar que ella ha sido nominada a unos premios por su trabajo (Brava!), del cual, él es su mayor seguidor e impulsor. Detrás”, contaba sobre ese cambio de roles.

“Todo lo anterior no es lo que hace que le(s) admire…(que también a ambos) porque ahora están así, antes de ser padres iban a la par y otros años justo a la inversa… Su energía, es la misma. Su entrega, igual de bonita”, contaba sobre que el reparto de tareas no es una cuestión de género sino de circunstancias.

“Para mí es El HOMBRE porque no tiene que demostrar serlo (atendiendo al uso ¿antiguo? de esa palabra) ante nadie de fuera, y va con todo por dentro. Que sostiene y no se siente menos y que cuando es al revés, no se siente más”, aseguraba sobre un complejo que suelen tener muchos hombres cuando tienen que dejar de trabajar y encargarse de la casa.

“A parte, nos ha hecho gracia el coche amarillo y sirva la foto también, para que Ale vea que somos de fiar cuando no está ella y no pongo en riesgo a mi ahijado, su hijo, pisando fuera de la calzada por una foto, después de comer pizza y ver SOLO el inicio de la película (+18) por la que la han nominado 😅.. Ya después la he visto yo solito para poder decirla un verdadero Enhorabuena! Por su trabajo y nominación, mientras es madre claro…”, terminaba su discurso y su historia sobre una familia que debería ser ejemplo para muchas.