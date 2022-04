Sam Smith: Así suena ‘Love me more’, su nueva canción adelanto de su cuarto disco de estudio

Han pasado casi 2 años desde que Sam Smith publicara su último álbum de estudio, Love goes, después de cambiar el título y algunas de las de las canciones por culpa de la pandemia mundial. Durante estos dos años no ha parado de trabajar y ya tiene casi listo el que será su próximo proyecto musical que será presentado por Love me more.

Tal y como os comentamos hace un par de semanas, ya tenía decidido el single con el que adelantaría su cuarto álbum de estudio y gracias a su perfil oficial en las redes sociales hemos podido disfrutar de casi medio minuto de esta canción.

"Have you ever felt like being somebody else / feeling like the mirror isn't good for your health / every day I'm trying not to hate myself / but lately its not hurting like it did before / maybe i am learning how to love me more" se escucha cantar a Sam Smith en lo que parece que será una preciosa balada a piano y voz.

Según desveló en su día el diario The Sun, "Sam está de vuelta en el estudio y realmente está disfrutando el proceso creativo nuevamente. Estar encerrado le ha proporcionado el tiempo y el espacio para probar nuevos sonidos y probablemente sorprenderá a los fanáticos. Sam ha estado en Los Ángeles durante semanas grabando nuevas canciones, por lo que el proyecto aún no está terminado, pero el plan es que el álbum salga este año".

De momento lo más inmediato es el estreno de Love me more que llegará el 28 de abril y que a juzgar por la letra hablará de la confianza en uno mismo y de la salud mental en situaciones tan delicadas como puede llegar a ser una ruptura sentimental.

En sus perfiles en Instagram y en TikTok hemos podido seguir relativamente de cerca el proceso de grabación en el que ha contado con la colaboración de una orquesta que brindará epicidad a sus clásicas baladas y a su poderosa voz.

Un Sam Smith muy reconocible que utiliza su inconfundible tono para llevarnos a su universo musical en este adelanto de un disco del que de momento no se conocen más detalles. Se llegó a especular con que el proyecto abordaría los sonidos electrónicos que tan buenos resultados le ha dado con anteriores canciones pero parece que tendremos que esperar a futuros singles para comprobarlo.

No sabemos el título, ni los colaboradores, ni la fecha de lanzamiento en este 2022 pero queda claro que estamos a punto de descubrir la nueva aventura musical de este intérprete: "En los últimos meses he estado ocupado, por decirlo suavemente. Me he enterrado en un montón de música. He tenido viajes emocionales maravillosos, lo cual es muy normal en esta parte del proceso. Estas canciones son especialmente emocionales para mí y dejarlas ir será más difícil que nunca pero es algo que estoy emocionado de hacer. He pasado por un cambio muy creativo en los últimos años. He escrito cientos de canciones y llevado mi creatividad a nuevos niveles. Explorar diferentes géneros y empujarme a mí mismo de cualquier manera posible me ha encantado y mi objetivo es asegurarme de que escuches ese amor y esa honestidad en mi música. Soy un artista que ama toda la música. Me encanta no tener géneros y me encanta hacer lo que sea que quiera hacer ese día. Odio las etiquetas y nunca me encontraréis en una. Este próximo disco es diferente y puede haber cosas que os sorprenderán al escucharlo, pero me siento muy afortunado de saber que en tus manos mi trabajo está seguro" escribió Smith hace unas semanas sobre el proceso de creación de su nuevo álbum de estudio".