Dani Rovira conmueve con las palabras de cariño que le dedica a un cantante amigo suyo

Dani Rovira es un actor que no duda en compartir sus gustos culturales a través de sus redes sociales que tienen más de educativo y agradecimiento que de postureo. El caso es que, en uno de sus últimas publicaciones, ha querido dedicarle unas palabras a un músico amigo suyo que ha publicado recientemente su Cancionero 1997-2022 que recoge las letras que ha ido creando en sus 25 años de carrera.

“Fue en al año 1997 cuando escuchando #AtrapadosEnAzul me quedé absolutamente fascinado. Se convirtió en uno de mis discos preferidos de mi historia. Ya no te solté. Muchos conciertos, muchas noches destrozando tus canciones con mi guitarra ‘la vietnamita’, muchos desamores a remojo con tus letras”, comentaba sobre lo que ha supuesto Ismael Serrano en la vida de Rovira.

Un cantautor que lleva más de dos décadas acompañándonos con música que nos hace soñar, comprometernos y reflexionar. Rovira, además de escucharle, ha tenido la oportunidad de conocerle bien.

Declaración de amor

“La vida me ha regalado disfrutarte como admirador y ahora como amigo. Y eso me hace feliz. Querido Ismael, GRACIAS. Que sepas que eres el ‘tío triste’ más ‘gracioso’ que conozco. Más incluso que muchas personas que conozco que no son tristes. 😂❤️”, aseguraba el actor sobre el cantante.

Y es que, aunque la música de Serrano suele ir acompañada de cierto halo de nostalgia y melancolía, no le define en todos sus momentos. “Te admiro y te quiero, amigo. @serranoismael", terminaba declarando Rovira que no se corta a la hora de expresar lo que siente.

Y no ha dudado en compartir una reflexión más: “A menudo decimos de un artista: sus primeros discos eran mejores. Y me da por pensar que quizá lo que echamos de menos no es tanto el autor que fue, sino a los que éramos nosotros cuando escuchábamos esas canciones”.

También nos ha mostrado la cómplice dedicatoria que le ha escrito dentro de su cancionero: "Querido Dani: Juntos recorrimos este camino. Celebremos las canciones aún pendientes. Esas que 'destrozaremos' juntos. Aliados. Ismael Serrano".

Parece que ambos comparten ese punto de nostalgia por el pasado.