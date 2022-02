Dani Rovira comparte una aplaudida reflexión “sobre estar despierto en un mundo dormido”

Dani Rovira es un inconformista, lo ha demostrado en más de una ocasión. No le valen las cosas como vienen, sino que luchar porque sean como cree que deberían ser. Es un hombre de ideales y activo en las causas que le preocupan. Y es de los de luchar batallas propias y ajenas.

Le gustan las reflexiones con una mirada positiva y hacia el cambio y de ahí que haya querido reflexionar “SOBRE ESTAR DESPIERTO EN UN MUNDO DORMIDO”. Una situación sobre la que no todo el mundo toma cartas en el asunto.

“Ya no le puedes dar la espalda a la Verdad. Ya no puedes reconfortarte con los viejos cuentos de hadas, historias del bien y el mal, con el pensar positivo. La luz de la conciencia no puede ser apagada. No puedes esconderte de ti mismo ahora. No hay un lugar en el que te puedas ocultar”, comienza el texto de Jeff Foster que ha querido compartir. Unas palabras que llaman a abrir los ojos y ser conscientes de lo que está pasando.

Llamada al cambio

Para los que no ubiquen a este autor, podemos decir que se trata de uno de los jóvenes líderes espirituales de estos momentos. Aunque se graduó en astrofísica, una depresión hizo que, a sus 25 años, decidiera iniciar una búsqueda espiritual que le llevó a descubrir lo extraordinario en lo ordinario.

“Vives la vida en carne viva. Y sientes más que nunca, no menos. Tu ancho de banda es infinito. Desde la más profunda desesperación hasta la alegría más extática, todo pasa a través. No lo juzgas ni tratas de deshacerte de ello. Eres su madre, su santuario. No culpas a nadie, nunca más”, continua el texto.

“Ya no tienes una identidad fija. Ya no sabes quién eres, desde la perspectiva de la mente. Y, sin embargo, ahora sabes quién eres con más profundidad. Estás vivo. Eres la vida misma, inseparable de las estrellas, de la luna, de las flores y los árboles”, reflexiona sobre la naturaleza que forma parte de nosotros.

“Es vertiginosa, a veces, esta libertad. Como nacer de nuevo en cada momento. Como morir cada día a las viejas esperanzas. La realidad no tiene ningún fundamento, ya ves, está empapada de incertidumbre. Vives en el punto de total inseguridad, nada a que aferrarte, ningún concepto que pueda llevar consuelo a una mente cansada. Y, sin embargo, sientes la clase más profunda de seguridad, una seguridad en lo más profundo de tus huesos, la seguridad del Ser mismo. Sabes que tu experiencia siempre es confiable, incluso si duele hasta el alma”, escribe Jeff Foster sobre el vivir el presente y ser conscientes del ahora.

“No te llamarás una ‘persona despierta’, no te pensarás como mejor o peor que alguien más, no te mentirás a ti mismo creyendo que tienes las respuestas. No harás ningún alboroto alrededor de ti mismo, porque el yo es la más grande ilusión”, reivindica sobre lo que no debemos tener presente.

“Es muy simple, estar tan plenamente despierto, porque es el abrazo natural del momento presente. Pero no es nada fácil, porque tu vieja realidad se ha roto en miles y miles de pedazos, y la vieja protección se ha ido, y eres el cuenco que acoge toda la alegría y el dolor del mundo, y no puedes engañarte creyendo que tienes el control. No es fácil, ser tan abierto a la vida. No es fácil, ver todo el dolor del mundo. No es fácil, sentir a veces que eres un extraño en tierra desconocida… conociéndote a ti mismo como Amor con más claridad que nunca, sin embargo, ver a quienes te rodean olvidando tanto”, expresa sobre esa necesidad de ser conscientes de quiénes somos y de lo que nos rodea.

“No es fácil no encajar ya en los sistemas que prometieron tanta felicidad y entregaron tan poco de ella. Y, sin embargo, este es el precio que se paga por la libertad absoluta. Uno no puede estar plenamente despierto sin morir completamente a los sueños de ayer. Uno no puede vivir sin abandonar lo conocido. Aquellos de ustedes que están recorriendo este excitante y aterrador camino, me inclino ante su valentía”, termina compartiendo sobre los que han iniciado ese camino hacia el cambio.

Una de las primeras en darle las gracias a Rovira por compartir este texto ha sido Almudena Cid.