Karol G, Shakira, Rauw Alejandro, Luna Ki y Lola Índigo llegan con sus nuevas canciones

Tenemos una cita cada semana con nuestros artistas favoritos. No fallan en inundar nuestras playlists con sus nuevas canciones, que acaban convirtiéndose en nuestra banda sonora diaria.

Si lo diste todo con lo nuevo de Anitta, Lizzo, Swedish House Mafia, Fangoria, y más, el pasado 15 de abril, prepárate para esta nueva dosis de ritmos. ¡Dale al play!

Viernes 22 de abril

Karol G - PROVENZA. Se nota que el verano está más cerca de lo que imaginamos. Y es que lo nuevo de Karol G nos lleva inmediatamente a esa tarde en la playa con los sonidos tropicales de fondo. La canción habla de ese deseo de reencontrarse con la persona que una vez conquistó tu corazón. Una historia con la que muchos van a sentirse identificados.

Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito. Muchos esperaban la llegada de esta colaboración y al fin está aquí. Ambos colombianos se unen en una canción de ritmos urbanos cuyo videoclip está protagonizado por la coreografía robótica de ambos artistas. Y es que si hay algo que han demostrado Shakira y Rauw a lo largo de todos estos años es que son unos auténticos expertos en el baile.

Luna Ki, Lola Índigo - Piketaison. Otra unión musical que estábamos esperando escuchar con más ganas que nunca es la de estas dos artistas. Con una fusión de sonidos electrónicos y urbanos y un estilo aún más único de lo que esperábamos, nos traen una historia de superación. Una de esas en las que al fin consigues seguir con tu vida sin los pensamientos tormentosos de esa persona de la que te enamoraste.

Álvaro Soler, Topic - Solo Para Ti. El artista español se atreve con un nuevo estilo musical: la EDM. Y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de uno de los DJs más aclamados del momento. "La canción trata del momento que sigue a una ruptura, cuando, a pesar de que todo duele, sabes que es mejor estar así. La única solución para salir del dilema entre lo que dicta la cabeza y lo que dicta el corazón es abrirse paso y avanzar. Es un golpe de realidad que nos conecta a todos, porque casi todos lo hemos vivido", explica Soler.

Don Omar, Wisin, Gente de Zona - Soy Yo. Una de las mayores leyendas del reggaeton, Don Omar, se ha unido a otras dos referencias del género para dar vida a una canción que nos remonta a esos hits urbanos de principios de los 2000. ¡A darlo todo!

David Bisbal - Se Nos Rompió El Amor. El almeriense nos abre las puertas a una versión estremecedora de este clásico musical, rindiendo homenaje a Manuel Alejandro. "Me hace muy feliz poder poner dentro de los títulos de todas las canciones que he ido compartiendo a lo largo de mi carrera esta joya que significa tanto para mí y para mi familia", señala Bisbal.

The Kid LAROI - Thousand Miles. El australiano vuelve a la carga con un nuevo sencillo que apunta a convertirse en la banda sonora de todos sus fans. Con el estilo que le caracteriza, trae sus propias experiencias en las relaciones que ha tenido y todos los problemas que le han ocasionado.

The Chainsmokers - Riptide. Con unos sonidos electrónicos y cargados de energía positiva, The Chainsmokers habla del amor en la adolescencia. Es el tercer sencillo de su próximo álbum So Far So Good.

Sofía Ellar - Y 23. Un exconcursante de La Isla de las Tentaciones ha protagonizado el nuevo videoclip de Sofía. Se trata del tema de presentación del que será su disco Libre, y llega con un sonido pop muy pegadizo.

Otros de los artistas que se unen a la ola de novedades musicales de la semana son Fred De Palma, Emis Killa, Omar Montes y JVLI con Tutto Quello Che Ho, Rels B con No Sabe Igual, Becky G con No Mienten, Bely Basarte con No Es Tu Culpa y Yoly Saa con La Luz.