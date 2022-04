Record Store Day: lanzamientos discográficos exclusivos

Después de dos años sin poder celebrarse, vuelve el Record Store Day en su formato pleno, y con Taylor Swift como embajadora global por el 15º aniversario del evento y que tendrá lugar el sábado 23 de abril con un drop posterior el 18 de junio para poder relanzar los discos que no han tenido tiempo este mes.

Taylor Swift ha declarado que está muy orgullosa de poder ser embajadora este año, porque son lugares a los que vas para poder descubrir música nueva y antigua, "las tiendas de discos son muy importantes porque ayudan a perpetuar y fomentar la pasión por la música. Crean Escenarios para eventos en vivo y emplean a personas que adoran la música a fondo y puramente". La cantante británica sigue avanzando con su carrera, y existen ya rumores de su nuevo disco, que ni desmiente ni afirma.

Este evento se creó en 2007 bajo el propósito de celebrar la cultura de las tiendas de discos independientes, y que los artistas aprovechan para sacar nuevos lanzamientos, apariciones especiales, presentaciones o incluso, encuentros con fans. Además de participar en acciones benéficas y participar con las compañías discográficas en diferentes novedades y ofertas promocionales.

El pasado 21 de abril, Record Store Day dio a conocer la lista de lanzamientos especiales para la versión 2022, con un alto número de ediciones que aparecen en consonancia con la vuelta a la celebración de esta fecha. Taylor Swift, "la madrina", lanzará The Lake, una versión orquestal del tema perteneciente a su álbum Folklore, que tuvo tanto éxito entre los fans.

También The Prince, que estrena LP doble con The Gold Experience Deluxe, o Paul McCartney que presentará un simple de su tema Women and Wives, incluido en su último album, McCarthey III. En ediciones de vinilo tenemos a Rolling Stones con la edición de More Hot Rocks, Foo Fighters con la edición de Reversions o dos de los temas de su disco Medicine at Midnight: Making a Fire y Chasing Birds.

The Rolling Stones, concierto 2021 en Hollywood / Jason Koerner/WireImage

Varios trabajos de David Bowie estarán disponibles como el box set Brilliant Adventure o Toy, la última parición en disco del músico. En cuanto a las grandes divas del rock & pop encontramos a Madonna, Blondie o Mariah Carey, que presentarán grandes éxitos versionados.

Todo esto en un día en el que las tiendas de música tienen mucho que celebrar por el auge de los vinilos, que ha conseguido que estas pequeñas tiendas no tengan que cerrar. Pero no termina aquí, porque el 18 de junio se hará un drop del Record Store Day para poner a la venta los discos que no hayan llegado a tiempo para la fecha de abril.

David Bowie en la gira Diamond Dogs / Jeff Hochberg/Getty Images

Son muchas las tiendas que participaran con eventos especiales y promociones, como es el caso de Granada con la tienda Bora Bora o Discos Marcapasos. En Barcelona, Daily Records o Disco1000 entre ellos y en Madrid, Escridiscos o Discos Babel. Si quieres conocer todas las tiendas de las ciudades españolas puedes encontrarlo en este enlace.