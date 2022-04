Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio viven una etapa de gran felicidad con su primer embarazo. La influencer está ya de seis meses y ha entrado en el último trimestre. Cada vez queda menos para tener entre sus brazos a la pequeña Gala. Pero no todo es así de bonito, de hecho, la pareja ha recibido una triste noticia: la muerte de Antonia, la abuela del cantante.

“Infinitas gracias por vuestros mensajes de apoyo a Fab y por vuestras oraciones por su abuelita Antonia. Su nonna no resistió más, un ángel subió al cielo y nos cuidará y guiará desde allí", compartía en sus historias tras conocer la noticia de su fallecimiento.

"Estoy segura de que una parte de ella habitará en Gala y la protegerá siempre. Me hubiese gustado que conociese a su primera bisnieta, igual que mi iaia, pero no ha podido ser", se lamentaba Violeta.

La despedida de Fabio

Él también compartía unas tiernas palabras sobre su abuela: “Es una lástima que no vayas a conocer a galita, pero sé que estarás siempre aquí con nosotros. Te amo Nonna. Por fin te vas a reencontrar con el tío. Gracias por haber cuidado tanto de todos! Eres un ejemplo de vida”.

"Gracias por todo vuestro amor. A ti, mi amor, te esperamos en casa para darle el más fuerte de los abrazos. Te amamos", le dedicaba su chica. Y es que Fabio pone rumbo a Argentina para despedirse de su abuela. Un viaje que ya tenía planeado antes de esta triste noticia.

Violeta Mangriñán comparte la triste noticia del fallecimiento de la abuela de Fabbio. / @violeta_mangrinyan / Instagram

"Fabio se fue hoy a Vigo y el lunes se va a Argentina una semana. Va a ver a su familia paterna y despedirse de su abuelita, que está muy mal. Me acaba de llamar llorando, diciéndome que su abuelita está muy mal y que no saben si aguantará hasta el martes que llega él para despedirse y verla por última vez", compartía antes del triste desenlace. No va a llegar a tiempo, pero estará ahí para darle el último adiós.

Antes de saber nada, Violeta aseguraba que “solo espero que se pueda despedir de ella, rezo porque se ponga bien y se recupere, que al menos Fabio pueda decirle a la cara por última vez que la quiere. Me ponen muy mal estas cosas. Los abuelos deberían ser eternos". Pero no, no lo son.

Ahora que él se va, la hermana de Violeta ha llegado a casa para acompañarla estos días en los que la cuenta atrás para su parto ya ha comenzado.