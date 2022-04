Ion Aramendi muestra lo que no vimos del salto en helicóptero de Anabel Pantoja en ‘Supervivientes’

El pasado jueves se estrenó la nueva edición de Supervivientes y, como en toda primera gala de este reality, todo el mundo estaba pendiente de los saltos desde el helicóptero que es como el bautismo de todos los concursantes. Poco a poco fuimos viendo todos y con más o menos habilidad, todos se lanzaron al mar.

La última en hacerlo fue Anabel Pantoja que se ha convertido en una de las grandes protagonistas de esta edición. Tiene claro su trabajo y no deja de crear contenido, entendemos que unas veces con más consciencia que otras.

El caso es que ella se quedó la última junto a Yulen Pereira en el helicóptero. Ambos han hecho muy buenas migas durante el tiempo de pre convivencia y no se separan ningún momento. Primero saltó él, eso sí, después de haberle asegurado a la sobrina de Isabel Pantoja que la esperaría abajo hasta que ella saltase para ir juntos nadando a la plataforma.

Por eso, cuando Jorge Javier Vázquez le dijo a Anabel que tenía que esperar los cinco minutos de publicidad, casi le da algo. No habíamos visto qué ocurrió en esos cinco minutos, pero Ion Aramendi ha compartido las imágenes en su debut en Conexión Honduras.

Lo que no vimos

“Lo que no vimos fue el sufrimiento agónico de Anabel durante la publicidad”, anunciaba para asegurar que había llegado el momento de hacerlo. Unos momentos de ansiedad en los que la concursante no dejó de llorar y lamentarse. “Que yo no me quiero quedar sola, dile que me espere, por favor”, gritaba a los que estaban con ella en el helicóptero.

“Ay, ay, que yo no puedo nadar sola, que me da miedo. Ay Virgencita del Carmen, ¿por qué me pasa a mí esto? Sola”, seguía quejándose cada vez más alterada.

El caso es que finalmente saltó y logró ser la segunda mejor votada en el ranking de saltos lo que la convirtió en una de las lideresas de la noche. Eso le dio la oportunidad de crear grupos junto a Marta Peñate y de elegir al campeón de esgrima para que permanezca a su lado.

Tiene pinta de que la superviviente nos va a dejar muchos momentos de drama como este.