Críticas a Marina Yers por su último post: “Me piden 60.000 euros en medicina tradicional para poder sanarme”

Marina Yers es una de las influencers que más da que hablar en las redes sociales. La joven, que no tiene problema en mostrar su día a día en su cuenta de Instagram, ha vuelto a ser criticada por haber compartido su última decisión: someterse a un tratamiento de 60.000 euros de hierbas en el Amazonas.

La joven ha contado en sus redes la decisión: “Yo no os conté esto, pero hay una enfermedad del hígado que me tengo que curar. Que me piden 60.000 euros en medicina tradicional para poder sanarme. Y lo vamos a intentar aquí en Kambo (tengo que contaros lo que es). Las personas que viven aquí están super sanas y no necesitar ir a un médico porque las plantas adecuadas le dan todo lo que necesitan”.

Las críticas no han tardado en llegar. ¿La razón? Tachan a la influencer de promover terapias poco fiables.

Os lo comenté el jueves pero no me pienso perder el arco de Marina Yers en Perú probando las Ayahuasca 😂 https://t.co/G6p52ZYUCA — MERY SOLEDAD (@mery_soldier) April 25, 2022

De hecho, Marina ha asegurado que va a estar dos semanas sin conectarse en las redes sociales para tratar sus problemas: “Voy a estar en aislamiento, sin ver ni hablar con gente, sin cámara de vídeo, con tratamiento de plantas medicinales para tratar mi problema de hígado y varias cosas, también salud mebntal”.

La joven ha asegurado que este tratamienti va a ser un antes y un después en su vida. En Twitter, han sido muchas las personas que han querido compartir sus críticas hacia el tipo de terapia que está promoviendo:

“La nueva temporada de Marina Yers no pinta nada mal”

“Después de desaconsejar beber agua porque afirma que el agua deshidrata, o de persuadir para consumir drogas varias, ahora Marina Yers está recomendado a la gente tomar literalmente veneno”

“Marina Yers no solo está incitando a sus millones de seguidores a gastarse una fortuna en pseudoterapias, sino que además el Kambo es literalmente el veneno de la rana mono cuya ingesta se asocia con riesgo de hepatitis tóxica, disfunción multiorgánica y hasta la muerte”