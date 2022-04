Rosalía desvela las canciones que inspiraron Motomami: “Ni más ni menos que 7 horitas de música”

Mientras las entradas para sus conciertos continúan desapareciendo a un ritmo gigantesco, Rosalía no solo está preparando todos los detalles de esa gira sino que también tiene algunos ratos en el día para seguir promocionando Motomami.

Un disco con el que ha sorprendido a todo el mundo y del que ha querido centrarse en su última publicación. La artista catalana asegura haber creado una playlist con todas las canciones de la sque se acordaba y que podrían haber sido una influencia o una inspiración pra ella.

"Hola bizcochito$ He hecho una playlist de las inspos/refes que tenía presentes mientras hacia MOTOMAMI❤️‍🔥 serving ni + ni - que 7 horitas de música :)))))) q la disfrutéis (pd: me he dejado mil fuera seguro)" explicaba a través de su más reciente post en Instagram.

Se trata de un listado de 110 canciones con una duración total de más de 6 horas y media que deberían servir como punto de encuentro para aquellos que durante muchos meses han criticado sin escuchar a la artista en su melodía y letra.

Entre las canciones podemos apreciar de artistas tan dispares como Lole y Manuel, Kanye West, Janis Joplin, Arcangel, Don Omar, Led Zeppelin, Bjork... "EMMM Estas son todas las inspos/ refes q me han venido a la cabeza mientras hacia esta playList pero creo que me he dejado mil + pero bueno AHÍ VA 7 HORAS DE MUSIKITAAAA ALA A GOZARLAAA" publicó Rosalía.

Una buena idea para poder meterse en su cabeza y descubrir una parte tan importante del proceso creativo como estar cerca del arte de otros compañeros de profesión. Es el punto de partida para romper los límites pre-establecidos. Así hablábamos de Motomami en nuestra crítica del disco: "Porque Motomami está lleno de sorpresas, giros inesperados y el propio canto de sirena de Rosalía. Motomami es una declaración de intenciones. Rosalía está continuamente mandándonos señales para que seamos conscientes de que estamos escuchando su música. Cuando ponemos un tema con los patrones que ya conocemos, es fácil desconectar y pensar en otras cosas mientras inconscientemente tarareas la melodía. En Motomami es complicado. Rosalía enseña las fisuras de su obra. La cantante rompe los cánones de los géneros y se atreve con bachatas, reguetones, hip hop, baladas o flamenco. O todo a la vez. Ella se transforma y, en lugar de adaptarse a esos géneros, son ellos los que se adaptan a ella".

