Día de la Visibilidad Lésbica: estas son algunas de las cantantes que se han declarado lesbianas

Como todos los 26 de abril se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica, una fecha para reivindicar el papel de las mujeres lesbianas en la sociedad y su igualdad de derechos. De esta manera, se conciencia y sensibiliza de algunos de los problemas que todavía existen a día de hoy. Sin embargo, no es el único día donde deben ser visibles y en ámbitos como el de la industria musical muy pocas mujeres se han mostrado abiertamente lesbianas por miedo a que su orientación sexual condicionara su carrera o su futuro.

La visibilidad es un aspecto fundamental para inspirar y que más personas se sientan identificadas. Por ello, y con motivo de la celebración del Día de la Visibilidad Lésbica, te mostramos cinco artistas que se han declarado abiertamente lesbianas y que son un referente para muchas mujeres.

María Peláe

María Peláe es una cantautora malagueña con más de 12 años de carrera. Es una artista muy versátil que tiene el flamenco como parte de sus características. Ha participado en la última edición de Tu Cara Me Suena, demostrando lo gran profesional que es y cómo de bien se le da las imitaciones. Siempre se ha mostrado abiertamente lesbiana, a pesar de que le avisaran de que tuviera cuidado cuando hablara de su orientación sexual. A pesar de no mostrar públicamente su vida privada, tampoco esconde su relación con la integrante de Sweet California, Alba Reig.

Durante su aparición en Tu Cara Me Suena 9, tras haber cantado a dúo con su pareja, dio un mensaje que fue muy aplaudido por el público: “Espero que se haya entendido la ironía de la banana sin ser nosotras nada de eso. Que aquí se habla de los gays, pero también lo lésbico, por favor, ya que es la tele abierta”.

Alba Reig

Alba Reig es una de las integrantes de Sweet California, la girlband referente española. Con una carrera que comenzó en 2013 y que no ha parado de cosechar éxitos, Alba es una de las compositoras con más futuro de nuestro país. Sin embargo, a pesar de tener una carrera con muy buenos números, confesó haberse sentido silenciada en referencia a su orientación sexual. Después de la pandemia, Sweet California comenzó una nueva era donde podían ser ellas mismas y fue cuando la cantante se mostró abiertamente lesbiana. “Desde que puedo hablar sobre mi sexualidad me siento más tranquila. Por ejemplo, a la hora de hacer entrevistas, porque antes había muchas preguntas que tenía que dejar en el aire para no mentir”, confesó Alba Reig en una entrevista para El Mundo.

María Peláe ft Alba Reig - No Me Mires Así

Ptazeta

Ptazeta durante un concierto / Mariano Regidor/Redferns/Getty Images

Ptazeta es una de esas artistas que comenzó a subir sus propias canciones a Internet y que en la pandemia despegó del todo convirtiéndose en toda una sensación dentro del mundo del trap y del rap. Tiene éxitos como Mami o Trakatrá, e incluso una colaboración con Bizarrap. En cuanto a su orientación sexual, siempre se ha mostrado muy orgullosa. Es de las pocas mujeres abiertamente lesbianas dentro de la industria musical urbana. “Me gusta ver que puedes incluso romper esquemas si, como sucede con mis canciones, ves a chicos heteros perreando con ellas. Perfecto, porque la música no se hace para que la consuman personas de una orientación o un género determinado”, reivindicó durante una entrevista para la revista Shangay.

Hayley Kiyoko

Dejando a un lado el ámbito nacional, en la música también se ha mostrado abiertamente lesbiana la cantante Hayley Kiyoko. La artista que se dio a conocer en la película de Disney Channel, Lemonade Mouth, y tiene éxitos como Girls Like Girls o Curious, donde siempre ha hecho referencia a relaciones entre mujeres. Siempre se ha mostrado muy segura de quién es y no ha tenido problema en expresarlo porque representa quién es. En 2019, dijo en Vice: “Mi sexualidad, amarme y expresar mi amor por los demás no es algo negociable. No hay que atenuar eso porque esto es lo que soy y esto es lo que experimento”.

Hayley Kiyoko - "What I Need" (feat. Kehlani) [Official Video]

Kehlani

Kehlani es una cantante R&B conocida por algunos temas como Gangsta, Distraction o su colaboración con Justin Bieber, Up At Night. También por What I Need, con la artista mencionada anteriormente, Hayley Kiyoko, donde se muestra una relación lésbica en el videoclip. En 2021, la cantante se declaró lesbiana subiendo un vídeo a TikTok y contó su experiencia tras comunicárselo a sus familiares y amigos, quienes lo aceptaron con toda normalidad, como debe ser. En 2018, ya se identificaba como “queer”, pero no había utilizado la palabra lesbiana antes de hablarlo en la red social. Además, Kehlani tiene una hija y asegura que está creciendo en un ambiente de libertad, sin ningún tipo de prejuicios.

Kehlani officially comes out as a lesbian in new TikTok. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/P1R8KJK34c — Pop Crave (@PopCrave) April 22, 2021

Gracias a cantantes como ellas, algunas mujeres lesbianas se pueden sentir representadas. Además, que existan artistas que hablen abiertamente de su sexualidad ayuda a normalizar algo que ya debería de estarlo.