Terelu Campos revela que sufre un edema de Reinke que afecta a sus cuerdas vocales

Terelu Campos no está pasando un buen momento. La semana pasada la presentadora de Sálvame se enfrentó a uno de sus programas más duros las habituales disputas entre ella y sus compañeros no tuvieron nada que ver con su sufrimiento. Fue el edema de Reinke que sufre desde hace seis años lo que le impidió realizar su trabajo con normalidad y la llevó a vivir una de las situaciones más claustrofóbicas de su vida.

Campos, que ha confesado sus problemas de salud en el blog que publica periódicamente en la revista Lecturas, ha explicado que hace unos días empezó a sentir dolores en su oído y que tras ir al otorrino corroboró que este achaque y varios problemas más que tiene a la hora de hablar, se derivan de esta hinchazón causada por una acumulación anormal de líquidos en el cuerpo.

"Sufro este edema por el mal uso a la hora de hablar y nunca os lo he contado, pero estoy operada de una cuerda desde hace más de 30 años. No puedo hablar en alto en público y donde haya ruido, ya que el edema que tengo es severo", ha indicado la propia presentadora.

Sufro este edema por el mal uso a la hora de hablar y nunca os lo he contado, pero estoy operada de una cuerda desde hace más de 30 años

Terelu ha explicado que, aunque no deja de estar asustada porque la garganta ha sido siempre un punto "complicado y peligroso" en su familia por los cánceres de su madre y de los hermanos mayores de esta, tiene claro que debe seguir viviendo su vida "sin pensar en lo que puede ocurrir". "Me han ocurrido ya muchas cosas. No voy a decir demasiado porque todavía la vida te sorprende con más", ha recalcado la conocida presentadora.

"No poder hablar me provoca claustrofobia"

Terelu ha querido dar una explicación pública sobre su trabajo en Sálvame el pasado jueves 21 de abril, cuando en sus propias palabras, presentó el formato de Mediaset y La Fábrica de la Tele "en unas condiciones deplorables" y después se tuvo que ausentar de Juntos el debate, el programa que modera en Telemadrid. ". Jamás en mi vida me he sentido tan impotente ante cuatro horas de directo y lo pasé mal. Os parecerá absurdo, pero no poder hablar me provoca claustrofobia", ha reconocido la hija de María Teresa Campos.

La presentadora y empresaria ha reconocido que las complicaciones derivadas de este edema han sido un choque de realidad para ella que la ha hecho ver que, pese a que ya está más tranquila y puede volver a su trabajo, debe cuidarse.

¿Qué es exactamente el edema de Reinke?

La afección que sufre Terelu Campos desde hace años, el edema de Reinke, es una lesión que se produce por un cúmulo de líquido fluido o gelatinoso bajo la cubierta mucosa de las cuerdas vocales. Está generado, según el Instituto de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Madrid, por fenómenos de inflamación crónica derivada del abuso vocal y por el consumo de trabajo.

El edema de Reinke suele afectar a ambas cuerdas vocales o solo a una. Esta patología provoca una disfonía progresiva, la aparición de voz ronca o grave y con un tono más bajo e incluso puede derivar en fatiga en los casos más intensos como el de la conductora de Sálvame.