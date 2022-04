Carme Chaparro habla del complejo que ha superado y lanza una reflexión

Si hay algo que caracteriza a Carme Chaparro es su transparencia en redes sociales. Han sido muchas las ocasiones en las que se ha abierto a sus seguidores para compartir sus inseguridades, sus buenas nuevas y sus reflexiones. Ahora la periodista lo ha vuelto a hacer.

Carme ha querido desvelar uno de sus mayores complejos que ha estado acompañándole hasta que fue madre por primera vez. "Y pensar que no me atreví a pintarme los labios hasta que tuve a mi primera hija, con 38 años, porque los tengo muy marcados y me los veía muy exagerados", confiesa nuestra protagonista.

Pero eso no es todo. También ha querido aprovechar la ocasión para lanzar una reflexión: "Estamos llenos de complejos. Ya no sé si cada vez más (con la edad) o menos. Si la edad te quita las tonterías o te hace fijarte en ellas", añade. La foto que acompaña a estas palabras está protagonizada por una Carme Chaparro posando para la cámara con unos impresionantes labios pintados.

Lo sorprendente de esta historia es que Carme no es la única que ha pasado por la misma situación y el mismo complejo. Las respuestas de la publicación se han inundado de chicas que también han tenido que hacer frente a esta inseguridad. "A mí me pasa lo mismo que a ti. También los tengo muy marcados y casi hasta los 40 me pasaba lo mismo. Y eso que a todo el mundo le encantó la primera vez que me vio con los labios rojos", dice @evacsanjurjo. "Cuando era más jovencita y se querían meter conmigo me llamaban Carmen de Mairena por mis labios así que me pasé toda mi juventud con un único pintalabios (de un color horrible, por cierto) que usaba en ocasiones contadas", añade @salaherraez.

Como mencionamos en líneas anteriores, no es la primera vez que la presentadora se muestra así de transparente con sus seguidores. De hecho, hace unas semanas desveló que sufre una enfermedad que le provoca escemas en la piel. Quiso visibilizarlo para que los usuarios fuesen conscientes de que le ocurre a más personas de las que imaginan. También compartió el mensaje que le enviaba a su padre, que estuvo ingresado en el hospital cuatro meses por COVID.

Y tú, ¿alguna vez te has sentido identificado/a con las palabras de Chaparro?