Carme Chaparro desvela que sufre una enfermedad que le provoca escemas en la piel: "No se sabe la causa"

Si algo caracteriza a Carme Chaparro es su trasparencia y su responsabilidad social en lo que se refiere a visibilizar algunas patologías que muchos prefieren esconder y que ella, aprovechando su altavoz, intenta poner en el candelero para tratar de normalizarlas en la sociedad y acabar con el estigma.

Hace unos meses Chaparro decidió hablar claro sobre el insomnio, una patología que afecta a entre un 10 y un 15% de la población de forma crónica, pero de cuyas consecuencias sobre la vida cotidiana casi nadie habla, y ahora, lo ha hecho sobre el eccema, un trastorno que provoca enrojecimiento y picazón en la piel y que ella sufre constantemente.

La escritora y presentadora de Telecinco, al igual que hizo con el insomnio, ha escogido Instagram para sincerarse y ha subido una foto de sus manos en la que se puede ver perfectamente como estos eccemas aparecen en sus dedos provocándole incluso el desprendimiento de la piel. "Esto que veis es una enfermedad de la piel. No se sabe qué lo causa, pero cuando tengo un brote las manos se me llenan de esta especie de eccemas. Son dolorosos, sobre todo si rozan con algo", ha confesado Chaparro.

La periodista ha explicado que los brotes que le dan a veces están relacionados con el estrés, pero no siempre. Pueden aparecerle eccemas después de tocar algo, aunque no sabe exactamente cuál es el material que le provoca la reacción. No hay cura, solo pomadas para tratar de que la remisión del brote sea rápida.

Hay personas que lo sufren por otras partes del cuerpo mucho más visibles y molestas, y que a veces pueden sentirse estigmatizadas

"No hay cura, solo pomadas para tratar de que la remisión del brote sea rápida. A mí sólo me afecta a las manos, y solo una o dos veces al año, pero hay personas que lo sufren por otras partes del cuerpo mucho más visibles y molestas, y que a veces pueden sentirse estigmatizadas", ha querido recalcar la presentadora de Mediaset dejando claro que está compartiendo esto para acabar con el tabú que se tiene con algunas enfermedades que afectan a lo estético como puede ser también la alopecia que sufre Jada Pinkett Smith y que está ahora en boca de todos.

Chaparro, que no es ajena a lo ocurrido en la 94ª gala de los Premios Óscar, ha querido dejar claro que, en su caso, que "alguien haga un chiste" no le importa. Sin embargo, ella tiene claro que hay mucha gente que "sufre de verdad y a la que le puede resultar muy doloroso" que se hagan comentarios jocosos sobre una enfermedad. Eso sí, la escritora ha querido dejar muy claro que, para ella, "por encima de todo, nunca se puede reaccionar con violencia". "Nunca", ha querido apostillar para cerrar su mensaje.

Un aluvión de palabras de solidaridad

A los pocos minutos de publicar este post en Instagram, Carme Chaparro ya había recibido decenas de comentarios de apoyo y agradecimiento por visibilizar esta enfermedad, y otros tantos en los que varios de sus seguidores y seguidoras explican que también sufren este tipo de eccemas. Incluso Mayte Mendez de Vigo, responsable de vestuario de Mediaset España, ha querido compartir públicamente a través del perfil de su compañera Chaparro que ella también sufre este tipo de dolencias.