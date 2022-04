Anabel Pantoja se lamenta tras su primer error en ‘Supervivientes’

Nadie dijo que Supervivientes fuera fácil. Bien lo saben los que ya han pasado por esa experiencia tan extrema que resulta cómodo de ver desde casa, pero que causa más de un quebradero de cabeza y de salud a los que lo viven en primera persona.

Anabel Pantoja no ha tenido que esperar demasiado para darse cuenta y, lo peor de todo, es que ha sido un error suyo el que le ha provocado su primer problema de salud en la isla.

Como quien dice, los concursantes acaban de aterrizar en la playa y, aun así, ya han tenido que lamentar las intensas picaduras de mosquitos, el haber perdido una muela comiendo coco o una afonía.

Lo de tener que enterrar una pieza bucal ha sido cosa de Anuar Beno. Pero lo de la afonía le ha tocado a Anabel Pantoja. La primera noche decidió prescindir de la cabaña y dormir a la intemperie, más cerca del agua, para intentar evitar a los bichos. Puede que consiguiera su objetivo, pero le costó caro.

La primera mañana

A la mañana siguiente se levantó con Yulen Pereira al lado que estaba como una rosa, pero sus primeras palabras fueron: “No puedo hablar”. Dormir en esas condiciones le había pasado factura.

Y no fue a la única que le salió cara prescindir de la cabaña. “A mí la garganta. Me duele la garganta que no veas. No puedo tragar”, aseguraba a su lado Tania.

“Hoy no voy a poder hablar”, se lamentaba Anabel que se llevaba las manos a la cabeza en un claro gesto de derrota. Con esa afonía intentaba más tarde explicar por qué le había sucedido eso.

“He pasado la noche fuera de la cabaña para evitar a los mosquitos, pero no he cogido suficiente abrigo y me he calado y me ha atacado a la garganta”, contaba con el hilo de voz que conservaba.

Menos mal que ha sido pasajero y poco a poco ha ido recuperando la voz, pero seguro que ya ha tomado nota de cómo ha de pasar las noches. Como suele decirse, de los errores se aprende.