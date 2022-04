Joaquín Prat para los pies a Rocío Flores: “Tú padre lleva poniendo a parir a tu madre 20 años”

Olga Moreno se ha convertido en la protagonista del día después de conceder a una revista una entrevista en la que se ha pronunciado por primera vez sobre su ruptura con Antonio David Flores y la relación que ahora mantiene este con la reportera y cantante Marta Riesco. Era cuestión de tiempo que las partes implicadas hablaran y la primera ha sido la mismísima Rocío Flores.

La influencer ha estado en El programa de Ana Rosa para conocer cuál ha sido su reacción y ha asegurado que se siente decepcionada y sorprendida con Olga Moreno por contarle lo que iba a hacer cuando ya lo había hecho. Ha criticado las formas de la que para ella ha sido su madre. Sin embargo, sus compañeros del programa no han dudado en cuestionar sus declaraciones.

Ha sido el propio Joaquín Prat el que ha parado los pies a la colaboradora por criticar a todo el mundo menos a Antonio David Flores. "Rocío, que tu padre lleva 20 años haciendo las cosas como las ha hecho", ha dicho. "Si tú hubieras tenido 25 años cuando tu padre salía una semana sí y otra también poniendo a parir a tu madre...".

"Mi madre también lo ha puesto a parir en una entrevista", ha respondido Rocío, a lo que Joaquín, visiblemente enfadado, ha puesto los puntos sobre las íes. "Me hubiese gustado saber cómo hubiese sido tu actitud. ¿Tu padre te hubiera avisado cuando iba a hablar de tu madre si hubieras tenido la edad que tienes ahora?".

Rocío Flores ha suspirado y a continuación El programa de Ana Rosa se ha ido a publicidad. Pero Joaquín Prat no ha sido el único que ha hecho frente a la hija de Antonio David. Alessandro Lequio tampoco se ha cortado y ha criticado a su compañera en directo.

"Entiendo que defiendas a tu padre a capa y espada y eso te honra. Ahora bien, la entrevista de Olga Moreno es muy interesante, pero no ha dicho nada que no supiéramos o no nos hayamos imaginado. No rompe puentes, pero ahora defiendes a tu padre", ha señalado. ¿La respuesta de Rocío? "Aquí todo el mundo habla menos Antonio David Flores". ¿La réplica de Lequio? "Habla por tu boca, querida. Tú vienes aquí aleccionada por tu padre. ¿Tú crees que nosotros somos idiotas?".