Lluís (ganador de ‘Maestros de la costura’) nos aclara su apretón en la final y su relación con Pablo

La quinta edición de Maestros de la costura ya tiene ganador: Lluís Mengual. El catalán repetidor en el formato, pudo resarcirse y llevarse el maletín que, como siempre bromeaba, le había "robado" Ancor el año anterior.

El joven ganó la temporada más especial del talent de TVE, la primera que mezclaba concursantes veteranos con nuevos.

Sobre ello hemos hablado con él, así como también nos ha contado cómo fue la visita de Verónica Forqué, cuánto hay de verdad en el idilio que nos vendieron con su compañero Pablo y si le veremos en otros programas.

¿Cómo te convencieron para participar en esta edición que mezclaba veteranos con nuevos concursantes?

Me llamaron y me dijeron que tenía que volver a Maestros, yo dije que sí. Pero insistieron en que se referían a que tenía que ir cada día, a volver a concursar. ¡Pero qué me dices! Pensé y después vi que en otros formatos también se mezclaban antinguos y nuevos.

Así que acepté porque pensé que volver a vivir la experiencia podía ser maravilloso y me iba también bien en el negocio para darme a conocer. Además, esa gente es la que me dio la fama y hay que ser agradecido.

¿Era injusto para los nuevos competir con vosotros que erais los veteranos?

Eso es un error porque esto no es una escuela y unos están en primer curso y otros en tercero, aquí venimos de la calle, de distintos oficios, distintas escuelas y edades. Cada uno llega con un nivel distinto y la costura no se aprende en un año. Por eso, alguien nuevo puede ser una estrella, con muchísima experiencia que nos meriende a todos.

¿Puede ser que lo hayas disfrutado más ahora que la primera vez?

Eso parece, las dos veces las he disfrutado pero sí que me he sentido más como en casa ahora. Con los compañeros hemos hecho una familia.

¿Te esperabas ganar?

La verdad es que no, al menos cuando entré el primer día. Cuando decía que iba a por el maletín que me robaron el año pasado es porque tengo un humor muy sarcástico y como iba a ver a la misma gente que ya conocía, me gustaba llevar el rol y echarnos unas risas, pero pensaba que me iba a ir el principio.

De golpe, cuando vi que llegaba a la final, yo creo que por eso me puse tan malo porque no me lo esperaba.

¿Qué te pasó en la segunda prueba, cuando tuviste que ausentarse hasta en dos ocasiones por encontrarte mal?

Eran como unos retortijones y dolores. Apretones pero tampoco podía ir de vientre. Recuerdos los escalofríos y los nervios y que me venía abajo. Perdía de golpe la fuerza en las piernas... me puse malísimo.

También tuvisteis la última visita de Verónica Forqué al programa, ¿cómo vivisteis ese momento?

Maravilloso, como el resto de invitados. Ella estaba genial, habló con todos y para nosotros fue una sorpresa lo de su fallecimiento. Todo fue bien, una invitada más y las conversaciones geniales.

¿Cuánto hay de verdad de tu relación amorosa con Pablo?

Bueno [risas] mi relación con Pablo era más que nada un juego entre los dos. Nos gusta sacar el sarcasmo y las risas, pero ahora mismo uno se tiene que centrar en el negocio y en prosperar.

¿Participarías en otro programa?

Quizás. Ya dejamos caer la idea con María Escoté de formar el equipo Mengual-Escoté en Masterchef Celebrity, así que una nos la deben.