Post Malone anuncia la fecha de su próximo álbum, ‘Twelve Carat Toothache’

Post Malone está a punto de lanzar el que será su siguiente álbum, después de tres años sin sacar uno. El trabajo llevará el nombre de Twelve Carat Toothache y será estrenado el próximo 3 de junio, un par de meses más tarde de lo que dijo su representante, quien confirmó que saldría en abril. El artista ha publicado una foto en su cuenta de Instagram donde se ve la sonrisa del rapero en primer plano y en medio un tweet con el nombre y la fecha de lanzamiento.

Twelve Carat Toothache será un disco de menos canciones de las que componen sus otros trabajos, pero que tratarán temas más íntimos. Según aseguró Post Malone en una entrevista para Billboard, el disco sirve para mostrar quién es y cuáles son sus emociones. “Este disco tiene vida propia”, confesó. Los nuevos temas tratarán sobre la vida del cantante, sus sentimientos y los altibajos que ha podido tener, haciéndole mucho más cercano a su público.

El álbum, además, cuenta con varias colaboraciones muy potentes dentro del género en el que se mueve Post Malone. The Kid Laroi, Raddy Ricch y Doja Cat son algunos de los nombres que ya están confirmados y que participarán en el disco. El rapero dio un adelanto, recientemente, en un directo en Instagram de la colaboración con Doja Cat, que se llama Happy. Con esta pequeña previa, puso las expectativas muy altas en sus fans que tienen muchas ganas de volver a escuchar un trabajo al completo suyo.

✅ | Post Malone en su reciente vivo en Instagram puso una parte de “HAPPY” así confirmando la colaboración con Doja Cat. 🤯

pic.twitter.com/LmTmcroisn — Doja Cat Latinoamerica (@DojaCatLatam) April 23, 2022

El último disco que lanzó fue Hollywood’s Bleeding, hace tres años, el cual contiene canciones como Circles, Sunflowers y Goodbyes, con Young Thug. Sin embargo, estos años también ha estrenado música, como I DID IT, en colaboración con DJ Khaled, DaBaby, Lil Baby y Megan Thee Stallion. Aunque la unión que más gustó a sus seguidores fue la de One Right Now con The Weeknd. Un tema con los sonidos synth-pop de este último y los ritmos hiphoperos y de R&B del rapero.